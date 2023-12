I convocati della 17° giornata di Serie A 2023/2024

In Roma-Napoli out Dybala ed Elmas con Mancini in dubbio, Inzaghi spera di recuperare Lautaro per la gara con il Lecce. Dubbio Scamacca per Gasperini

Venerdì 22 dicembre si apre la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta del penultimo appuntamento del 2023. Ricordiamo infatti che l’ultima giornata si giocherà il 29 e 30 dicembre e questa due giorni si giocano 4 partite il venerdì e 6 di sabato.

Apriranno due incontri alle ore 18:30. Subito il primo e tra Empoli e Lazio. Squalificato Lazzari non sarà invece della partita per infortunio Guarino, Pezzella, Caputo, Bereszynski e Romagnoli. Stesso orario per Sassuolo–Genova dove sono indisponibili da una parte Viti, Obiang, Alvarez. Vina e Racic e dall’altra Retegui e Messias; da valutare le condizioni di Defrel. Alle ore 20:45 altri due incontri. Si gioca un Monza–Fiorentina con gli assenti Caprari, Martinelli, Martinez Quarta, Bonaventura e Gonzales oltre all’assenza di Gomez per squalifica. Si gioca anche Salernitana-Milan con Inzaghi che dovrà fare a meno di Maggiore squalificato e Ochoa infortunato. Dall’altra parte Pioli ha ancora l’infermeria piuttosto piena con gli indisponibili Sportellio, Thiaw, Kalulu, Pobega, Okafor, Musah e Pellegrino.

Il programma di sabato si aprirà con il lunch match delle 12:30 tra Frosinone e Juventus. Di Francesco senza Okoli squalificato mentre è indisponibile Marchizza, Mazzitelli, Kalay, Reinier e Oyono in forse. Allegri sempre senza Pogba e Fagioli squalificati non avrà a disposizione nemmeno De Sciglio e Kean. Alle ore 15 si gioca di interessante match tra Bologna e Atalanta con Thiago Motta che non ha ancora a disposizione Soumaoro e Karlsson mentre Gasperini fara a meno di Palominio, Touré mentre in dubbio Toloi e Scamacca. Sempre alle ore 15 giocano Torino e Udinese. Tra le file dei granata squalificato Bellanova mentre in quelle del bianconera Payero. Tra gli indisponibili invece troviamo in N’guessan, Schuurs, Bjol, Ebosse, Deulofeu, Brenner e Vivaldo mentre Zemura è in dobbio. Alle ore 18 in campo Verona e Cagliari con gli assegni Rog e Shomurodov e in dubbio Magnani. Sempre allo stesso orario si gioca all’Inter-Lecce. Non saranno della partita Cuadrado, Dermaku e Almqvist; in dubbio sia Dumfries che lautaro Martinez. Alle ore 20:45 big match di giornata tra Roma e Napoli dove saranno assenti Smalling, Aouar, Dybala, Olivera ed Elmas mentre Mancini è in dubbio.

