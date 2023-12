Nella guida tv del 23 dicembre 2023 gli anticipi di Serie A saranno visibili su DAZN; Inter – Lecce anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 23 dicembre 2023 ci sono gli anticipi della disciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Frosinone – Juventus. I ciociari si presentano all’appuntamento galvanizzato dallo 0-4 rifilato al Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato, dopo il 2-1 rimediato a Lecce, sono tredicesimi a quota 19. Il loro percorso narra di cinque partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, ventuno reti realizzate e ventisei incassate. I bianconeri, nel turno precedente, non sono andati oltre l’1-1 a Marassi contro il Genoa. Un passo falso che ha fatto scivolare la squadra di Allegri a -4 dalla capolista Inter con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, ventiquattro gol fatti e dieci subiti.

Alle 15 si gioca Bologna – Atalanta. I felsinei sono galvanizzati dall’impresa compiuta a San Siro che é valsa loro la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ma sono anche la rivelazione di questa prima parte di campionato. Dopo il 2-0 rifilato alla Roma, sono infatti quarti a quota 28. Il loro percorso narra di sette partite vinte, altrettanto pareggiate e due perse, venti reti realizzate e dodici incassate. Gli orobici vengono da due successi di fila: quello per 3-2 contro il Milan e quello per 4-1 contro la Salernitana. Sono settimi con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e sei sconfitte, ventotto gol fatti e diciannove subiti. Contemporaneamente scendono in campo Torino e Udinese. I granata, dopo il successo casalingo con il minimo di scarto contro l’Empoli, sono noni a quota 23. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, altrettante pareggiate e perse, quattordici reti realizzate e sedici incassate. I friulani, dopo il 2-2 casalingo contro il Sassuolo, sono diciassettesimi a quota 13. Finora hanno vinto una volta, pareggiato dieci e perso cinque, realizzando quattordici gol fatti e ventisette subiti.

Alle 18 si gioca Inter – Lecce. I nerazzurri devono smaltire la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera del Bologna. In campionato vengono dal successo esterno all’Olimpico contro la Lazio, che ha permesso loro di portare a quattro le lunghezze che li separano dalla Juventus. Sono in testa alla classifica con 41 punti, frutto di tredici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, ben trentanove gol fatti e solo sette subiti (miglior attacco e difesa meno perforata del torneo). I salentini, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Frosinone, sono dodicesimi a quota 20. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, otto pareggiate e quattro perse, diciannove reti realizzate e ventuno incassate.

In serata tocca a Verona – Cagliari. Scontro salvezza in terra veneta. Da una parte, la formazione di Marco Baroni reduce dalla sconfitta rimediata sul campo della Fiorentina (1-0) dopo tre pareggi consecutivi. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dal secondo ko delle ultime tre gare subito per mano del Napoli (2-1) dopo il successo interno col Sassuolo (2-1). Cagliari al di fuori dalla zona retrocessione al sedicesimo posto a quota 13 (+1 dall’Empoli terzultimo) con tre vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte mentre l’Hellas Verona è penultimo con 11 punti frutto di due successi, cinque pareggi e nove ko. Contemporaneamente si gioca il big match Roma – Napoli. I giallorossi, dopo aver perso per 0-2 a Bologna, sono ottavi con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, ventotto gol fatti e diciannove subiti. I partenopei devono smaltire la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia. In campionato vengono dal successo casalingo per 2-1 contro il Cagliari e sono quinti con 27 punti. Il loro percorso racconta di otto partite vinte, tre pareggiate e cinque perse, ventotto reti realizzate e diciannove incassate.

Calcio in tv oggi 23 dicembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

River Plate-Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, MOLA e ONEFOOTBALL

11.00

Monza-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Frosinone-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Sampdoria-Cagliari (Campionato Primavera) – SILIVE

13.30

West Ham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT MAX

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Cremonese-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Parma-Ternana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Venezia-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Como-Palermo (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Cittadella-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

Lumezzane-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Pro Patria-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

Al Riyadh-Al Ahli (Saudi League femminile) – DAZN

15.00

Zona Serie A – DAZN

Bologna-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Torino-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Catanzaro-Brescia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 257)

Sassuolo-Genoa (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

16.00

Tottenham-Everton (Premier League) – SKY SPORT MAX

16.15

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Sampdoria-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Bari-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Pisa-Ascoli (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Sudtirol-Reggiana (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Atletico Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN

Sorrento-Casertana (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 256)

Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

18.00

Zona Serie A – DAZN

Inter-Lecce (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Verona-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Liverpool-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Perugia-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Benevento-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

SPAL-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Foggia-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Renate-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Sestri Levante-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Recanatese-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

19.00

Al Ittihad-Al Raed (Saudi League) – SOLOCALCIO

Tondela-Sporting (Allianz Cup portoghese) – SILIVE

20.45

Roma-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Pescara-Fermana (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

Giugliano-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Virtus Francavilla-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.30

Porto-Leixões (Allianz Cup portoghese) – SOLOCALCIO

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.