Napoli – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

NAPOLI – Sabato 16 dicembre allo stadio Maradona andrà in scena Napoli–Cagliari, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 18. Da una parte, la formazione di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria di Champions sul Braga (2-0) dopo tre sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dal successo interno col Sassuolo (2-1) dopo la sconfitta di misura rimediata in inferiorità numerica sul campo della Lazio (1-0).

Cagliari che si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione al sedicesimo posto a quota 13 (+1 dall’Empoli terzultimo) con tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte mentre il Napoli è sesto, in piena corsa per il quarto posto, con 24 punti frutto di sette successi, tre pareggi e cinque ko. Tra le mura amiche, gli azzurri hanno portato a casa sin qui solo sette punti (due vittorie, un pareggio e quattro ko) mentre i rossoblù non hanno mai vinto in trasferta: due pareggi e cinque sconfitte.

I precedenti in Serie A tra le due compagini sono 36: 10 pareggi, 21 vittorie azzurre e 5 successi rossoblù. Sono 60 le reti realizzate dai partenopei e 28 quelle messe a segno dai sardi. L’ultima vittoria del Cagliari a Napoli risale a quattro anni fa: i ragazzi allenati all’epoca da Rolando Maran vinsero 1-0 grazie al gol nel finale di Castro. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia ed Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto Ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia e Paolo Valeri di Roma 2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Le parole di Claudio Ranieri

“Ricordiamo i primi 15 minuti con il Sassuolo e prepariamoci al Napoli. Affronteremo una squadra di grandi campioni, felice per Mazzarri che è ritornato ad allenare in una piazza importante, dove in passato ha fatto bene. Dovremo andare lì per fare la nostra partita. Bisognerà entrare subito in gara senza tanti fraseggi e partire a rilento. Capitano che i ragazzi abbiano qualche difficoltà di concentrazione soprattutto in avvio, è una nostra lacuna ma mi auguro che la vittoria con il Sassuolo ci dia consapevolezza. Abbiamo qualità ma anche delle lacune che dovremo cercare di nascondere”.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Indisponibili Mario Rui e Olivera oltre allo squalificato Cajuste. In porta Meret, sulle corsie laterali Di Lorenzo a destra e Natan a sinistra con Rrahmani e Juan Jesus che prenderanno posto nel cuore della difesa. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente offensivo ci saranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI CAGLIARI – Assenti Rog e Capradossi, rientra Makoumbou dalla squalifica. Tra i pali Scuffet con Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Prati e Makoumbou con Nandez e Jankto sulle corsie esterne. In avanti spazio al tandem offensivo Luvumbo-Pavoletti.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati, Jankto; Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva tramite l’app di DAZN.