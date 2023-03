I convocati della 28° giornata di Serie A 2022/2023

In Napoli-Milan out Bereszynski, Kalulu, Messias e Ibhahimovic, ben quattro squalificati nella Roma nel turno casalingo con l’Udinese

Sabato 1 aprile alle ore 15 torna il campionato di Serie A con la 28° giornata. Si parte con Cremonese-Atalanta dove a parte Hateboer indisponibile resta il dubbio per Chiriches e Okereke da una parte e per Djimsiti e Koopmeiners dall’altra. Alle 18 l’Inter ospita la Fiorentina senza D’ambrosio squalificato mentre saranno indisponibili Calhanoglu, Terzic e Sirigu, da valutare le condizioni di Skriniar, Dimarco e Jovic. Alle 20.45 la Juventus in casa contro il Verona. Ben tre gli squalificati ovvero Rabiot, Paredes e Coppola mentre indisponibili Pogba, Henry, Hrustic con Kostic, Lazovic, Djuric e Verdi in forse. Lunch match della domenica sarà Bologna-Udinese. I bianconeri con ben tre squalificati: Perez, Walace e Rodrigo Becao; indisponibili Cambiaso, Arnautovic, Bagnolini, Deulofeu ed Ebosse. Alle 15 si gioca Monza-Lazio e Spezia-Salernitana. Nel primo incontro ben tre giocatori fermati dal giudice sportivo ovvero Izzo, Pessina e Marusic mentre c’è solo Rovella tra gli infortunati. Nel secondo squalificato Nzola, out Reca, Mazzocchi, in dubbio Maldini e Crnigoj. Alle 18 la Roma ospita la Sampdoria senza ben 4 squalificati ovvero Mancini, Ibanez, Cristante e Kumbulla; solo Nuytinck tra gli ospiti. Inforunati Karsdorp, Audero, Conti, Pussetto con Gunter che spera di poter recuperare. Alle 20.45 il big match Napoli-Roma con Bereszynski, Kalulu, Messias e Ibrahomovic indisponibili e Demme in forse. Due i posticipi del lunedì. Il primo alle 18.30 tra Empoli e Lecce con Umtiti e Maleh squalificati tra i giallorossi, indisponibili Vicario, Dermaku e Pongracic; sulla via recupero Ismajli. Il secondo alle 20.45 tra Sassuolo e Torino dove non ci sarà Zima mentre in dubbio Lazaro, Miranchuk e Vieira.

