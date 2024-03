I convocati della 28° giornata di Serie A 2023/2024

Due assenti per parte in Bologna-Inter, squalificati Vlahovic e Holm in Juventus-Atalanta, Beltran e Kristensen assenti in Fiorentina-Roma

La 28esima giornata di apre venerdì 8 marzo con l’anticipo Napoli-Torino. Squalificato Ricci, non saranno della partita anche Cajuste, Ngonge, Schuurs, Tameze, Ilic e Lovato. Il programma di sabato si aprirà alle ore 15 con Cagliari-Salernitana dove troviamo indisponibili da una parte Aresti, Mancosu, Luvumbo, Pavoletti e Petagna con Sulemana in forse e dell’altra Gyomber, Pierozzi e Boateng. Stesso orario per Sassuolo-Frosinone. I neroverdi senza Viti e Berardi mentre i gialloblù senza Marchizza, Oyono, Harroui, Kalaj e Bonifazi, in forse Mateus Lusuardi. Alle ore 18 primo dei tre big match tra Bologna e Inter. Due assenti per parte ovvero Soumaoro e Karlsson da una parte, Cuadrado e Sensi dall’altra. Alle 20.45 in campo Genoa e Monza con Vasquez fermo per squalifica. Out anche Matturro, Haps, Ankeye, Gagliardini, Vignato, Caprari e D’ambrosio.

Domenica lunch match tra Lecce e Verona dove sarà fermo dal giudice sportivo Dawidowicz mentre infortunati troviamo Brancolini, Kaba con Pongracic e Cruz in forse. Alle ore 15 il Milan ospita l’Empoli privo di Rafael Leao e Florenzi squalificati mentre Pobega ancora ai box. Dall’altra parte da valutare sia le condizioni di Grassi che di Zurkowski. Alle ore 18 troviamo Juventus-Atalanta come secondo big match. Allegri senza lo squalificato Vlahovic e con gli infortuni di De Sciglio, Rabiot e Alcaraz; spera di recuperare sia Perin che McKennie. Gasperini con la rosa al completo a esclusione di Holm squalificato. Alle 20.45 terzo big match tra Fiorentina e Roma. Uno squalificato per parte ovvero Beltran e Kristensen mentre out sono Castrovilli, Christensen e Abraham con Arthur Melo e Kouamé sulla via del recupero. Posticipo di lunedì è quello delle 20.45 tra Lazio e Udinese. Ben cinque gli squalificati ovvero Guendouzi, Luca Pellegrini, Marusic, Ebosele e Walace mentre out Ebosse e Deulofeu con Patric, Rovella, Immobile e Pereyra in dubbio.

I giocatori di Serie A convocati per la 28° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.

CAGLIARI

Radunovic, Dossena, Nandez, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Hatzidiakos, Aresti, Oristanio, Jankto, Scuffet, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Makoumbou, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Gaetano, Di Pardo

FROSINONE

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Romagnoli, Zortea, Pahic

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Reinier

Attaccanti: Cuni, Baez, Kaio Jorge, Cheddira, Ghedjemis, Soulè, Seck

MONZA

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Mari, A. Carboni, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Machin, Akpa Akpro, V. Carboni, Colpani, Pessina, Bondo, Ciurria, Zerbin.

Attaccanti: Colombo, Djuric, Maldini, Mota Carvalho.

NAPOLI

Portieri: Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret.

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Pasquale Mazzocchi, Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani.

Centrocampisti: Franck Anguissa, Leander Dendoncker, Stanislav Lobotka, Jesper Lindstrom, Hamed Junior Traorè, Piotr Zielinski.

Attaccanti: Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone.

SALERNITANA

Portieri: Allocca, Costil, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Fazio, Ferrari, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pirola, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Candreva, Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

Attaccanti: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.

TORINO

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Lazaro, Linetty, Masina, Vojvoda.

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.