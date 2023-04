I convocati della 29° giornata di Serie A 2022/2023

Nel big match Lazio-Juventus squalificato Kean, in Salernitana-Inter d’Ambrosio mentre sono out Skrniar e Calhanoglu, Napoli ancora senza Osimhen

ROMA – Venerdì 7 e sabato 8 aprile si gioca la 29esima giornata di Serie A. Tre gli anticipi a partire dalle ore 15 con Salernitana-Inter. In casa campana troviamo Mazzocchi ancora out con Crnigoj mentre tra i nerazzurri out Skriniar, Calhanoglu e Cordaz mentre D’ambrosio è squalificato. Alle ore 18 Napoli a Lecce ancora senza Osimhen che ne dovrebbe avere fino a metà mese mentre in casa giallorossa qualificato Blin, indisponibili Dermaku e Pongracic. Alle 20.45 il Milan ospita l’Empoli con Kalulu e Ibrahimovic ancora indisponibili mentre tra i toscani non troveremo Tonelli squalificato e Vicario con Akpa Akpro che potrebbe recuperare. Lunch match di sabato sarà Udinese-Monza dove tra i bianconeri non troviamo Pereyra squalificato e Deulofeu ed Ebosse out. Tra i brianzoli assente Caprari per squalifica mentre Caldirola potrebbe recuperare. Fiorentina-Spezia delle 14.30 vedere Amrabat squalificato mentre infortunati sono Sirigu, Caldara, Holm, Sala, Agudelo, Beck e Moutinho. Alle 16.30 c’è Atalanta-Bologna dove saranno assenti Hateboer, Arnautovic e Bagnolini, in dubbio Koopmeiners e Cambiaso. Stesso orario per Sampdoria-Cremonese dove non vedremo Murillo squalificato e con Audero, Conti, Pussetto indisponibili; in dubbio Gunter, Chiriches, Ferrari e Okereke. Alle 18.30 troviamo Verona-Sassuolo dove sarà squalificato Depaoli mentre sono out Coppola, Henry, Sulemana e Hrustic. Possibile recupero per Lazovic e Djuric. Stesso orario per Torino-Roma con Ilic, Zima, Aina e Karsdorp indisponibili e con Karamoh e Vieira in dubbio. Nel big match Lazio-Juventus unico assente Kean per squalifica. Andiamo a vedere i convocati previsti per questa giornata.

LECCE

Portieri: 1. Bleve, 21. Brancolini, 30. Falcone

Difensori: 6. Baschirotto, 84. Cassandro, 18. Ceccaroni, 25. Gallo, 17. Gendrey, 83. Lemmens, 97. Pezzella, 4. Romagnoli, 13. Tuia, 93. Umtiti

Centrocampisti: 7. Askildsen, 16. Gonzalez, 14. Helgason, 42. Hjulmand, 32. Maleh

Attaccanti: 22. Banda, 77. Ceesay, 9. Colombo, 11. Di Francesco, 28. Oudin, 27. Strefezza, 31. Voelkerling

NAPOLI

Portieri: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jaun Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

SALERNITANA

Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.