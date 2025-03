I convocati della 30° giornata di Serie A 2024/2025

Cinque assenti per la Juventus del neo allenatore Tudor, Retegui in forse per Fiorentina-Atalanta, Musah squalificato in Napoli-Milan

Ritorna la Serie A con la 30° giornata di campionato. Si parte con due partite alle ore 15 ovvero Venezia–Bologna e Como–Empoli. Nel primo match squalificati Nicolussi Caviglia e Castroa mentre indisponibili Svoboda, Sverko, Stankovic, Maric, De Silvestri e Lykogiannis. Nel secondo due squalificati tra i lombardi Alli e Paz cui si aggiunge l’assenza di Dossena. Tra i toscani out Ismaijli, Haas, Zurkowski, Sazanov e Pellegri mentre in forse troviamo Maleh (noie fisiche) e Anjorin (noie fisiche). Alle ore 18 turno casalingo della Juventus con il Genoa. Per la prima di Tudor assenti Bremer, Cabal, Cambiaso, Douglas Luiz e Milik mentre tra i grifoni squalificato Martin, indisponibili Bani, Messias, Ahanor, Balotelli, Cornet e Cuenca. Trasferta della Roma che alle 20:45 affronterà il Lecce. Salentini senza Marchwinski mentre recupera Banda e squadra di Ranieri senza Celik, Dybala, Abulhamid e Rensch.

Domenica si parte con il lunch match Cagliari–Monza. I sardi devono fare a meno solo di Obert mentre tra i brianzoli non ci saranno Caldirola, Carboni, Pessina e Sensi. Alle ore 15 la Fiorentina affronterà in casa l’Atalanta. Squalificato Ederson per la Dea che non avrà a disposizione anche Scalvini, Scamacca, Palestra, Cuadrado, Kossounou e Posch mentre Retegui alle prese con una lesione muscolare all’adduttore della gamba destra è da verificare. Tra i viola fuori Colpani e Bove. Alle ore 18 l’Inter ospite l’Udinese. Squalificato per il match Bastoni mentre indisponibili saranno Dumfries, Zielinski, Thauvin, Sanchez, Sava e Touré con Lautaro in allarme per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Big match alle 20:45 Napoli–Milan. Tra i rossoneri squalificato Musah e assente Emerson Royal mentre Conte non avrà a disposizione Contini.

Due i posticipi del lunedì. Alle ore 18:30 in campo Verona-Parma. Fermo per squalifica Hernani tra i ducali che dovranno fare a meno anche di Circati, Osorio, Mihaila, Benedyczak, Charpentier e Kowalski con Djuric in forse per un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Tra gli scaligeri assenti Faraoni, Frese, Harroui, Niasse mentre in dubbio Tengstedt (risentimento muscolare all’adduttore) e Daniliuc (infiammazione alla schiena). Alle ore 20:45 si affrontano Lazio e Torino. Squalificato Vecino, infortunati Patric, Castellanos, Ibrahimovic, Schuurs, Zapata, Njie con Tavares (noie muscolari) e Salama (problema fisico) da valutare.

I giocatori di Serie A convocati per la 30° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, Erlic, Holm, Lucumi, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.

COMO

Portieri: Vigorito, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van der Brempt

Centrocampisti: Strefezza, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Caqueret

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Diao, Azon

LECCE

Portieri: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

Difensori: 6. Baschirotto, 25. Gallo, 4. Gaspar, 12. Guilbert, 19. Jean, 99. Sala, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga

Centrocampisti: 5. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 75. Pierret, 8. Rafia

20. Ramadani

Attaccanti: 22. Banda, 23. Burnete, 37. Karlsson, 9. Krstović, 7. Morente, 10. N’Dri, 50. Pierotti, 3. Rebić

ROMA

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine, Sangarè.

Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Soulè, Shomurodov.

VENEZIA

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Andrei Radu.

Difensori: Fali Candé, Franco Carboni, Jay Idzes, Ridgeciano Haps, Joel Schingtienne, Richie Sagrado, Alessandro Marcandalli, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Cheick Conde, Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Alfred Duncan, Issa Doumbia, Enrique Perez, Mikael Ellertsson, Alessio Zerbin.

Attaccanti: Saad El Haddad, Daniel Fila, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, John Yeboah.