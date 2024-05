I convocati della 35° giornata di Serie A 2023/2024

Rosa al completo in Roma-Juventus, Musah e Calabria squalificati in Milan-Genova, Acerbi salta la trasferta con il Sassuolo

Venerdì 3 maggio si apre alle ore 20.45 la 35esima giornata di Serie A con l’anticipo Torino-Bologna. Uno squalificato per parte ovvero Tameze e Beukema mentre indisponibili i vari Djidji, Schuurs, Lovato e Ferguson con il dubbio Gineitis e Sazonov. Sabato alle ore 18 troviamo Monza-Lazio con Gagliardini fermato dal giudice sportivo mentre infortunati Ciurria, Gila e Lazzari, in dubbio Mota e Izzo. Alle 20.45 l’Inter gioca in casa del Sassuolo. Inzaghi deve fare a meno del solo Acerbi mentre dall’altra parte squalificato Tressoldi e out Berardi, Defrel e Castillejo con il recupero di Lipani e Pedersen da valutare.

Lunch match della domenica sarà Cagliari-Lecce con sei assenti, tre parte: Viola, Mancosu e Pavoletti tra i sardi, Dermaku, Banda e Kaba tra i pugliesi. In dubbio Dossena, Jankto, Mina e Oristanio. Alle ore 15 c’è Empoli-Frosinone. Indisponibili Walukiewicz, Ebuehi, Cerri, Turati, Oyono, Mateus Lusuardi e Kalaj mentre in forse Ismajli e Okoli. Stesso orario per Verona-Fiorentina con lo squalificato Cabal tra gli scaligeri, out Cruz, da valutare Sottil. Alle ore 18 il Milan ospita il Genoa senza gli squalificati Musah e Calabria. Altri assenti saranno da una parte Maignan, Loftus-Cheek e Pobega, dall’altra Bani e Malinovskyi mentre in dubbio Jovic, l’ex Messias e Vasquez. Alle 20.45 troviamo Roma–Juventus con i due allenatori che dovrebbero avere la rosa al completo.

Lunedì alle ore 18 trasferta per l’Atalanta con la Salernitana senza Toloi e Holm e con Kolasinac in forse. Campani senza Gomis e con Ochoa, Gyomber, Maggiore e Boateng in dubbio. Alle ore 20.45 si chiude con il posticipo tra Udinese e Napoli. Friulani senza Payero e Perez squalificati mentre infortunati sono Silvestri, Ebosse, Lovric, Deulofeu, Thauvin e Giannetti. Azzurri con Zielinski e Gollini in forse.

I giocatori di Serie A convocati per la 35° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.