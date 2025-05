I convocati della 36° giornata di Serie A 2024/2025

Leao squalificato per l’anticipo con il Bologna, Lautaro Martinez e Frattesi in forse per Torino, out Mkhitaryan

La 36° giornata di Serie A si apre venerdì 9 maggio alle ore 20:45 con l’anticipo Milan-Bologna. Rossoneri privi di Leao squalificato dovranno rinunciare anche a Sottil, Bondo e Fofana mentre i rossoblù non avranno Holm, Ndoye, Odgaard e Pedrola. Il programma di sabato si aprirà alle 15 con Como-Cagliari. Indisponibili Dossena, Sergi Roberto, Diao, Mina e Coman mentre in forse Da Cunha (noie fisiche), Azon (fastidio al ginocchio), Luperto (noie fisiche) e Gaetano (noie fisiche). Alle ore 18 attesa per Lazio-Juventus con uno squalificato per parte ovvero Hysaj e Yildiz mentre indisponibili sono Patric, Bremer, Cabal, Cambiaaso, Milik, Koopmeiners e Kelly. Possibile recupero per Lazzari (noie fisiche) e Nuno Tavares (problema muscolare alla gamba). Alle ore 20:45 al Castellani c’è Como-Parma. Lunga lista degli assenti: Koamé, Haas, Zurkowski, Maleh, Sazanov, Pellegri, Osorio, Estevez, Bernavé, Mihaila, Charpentier, Kowalski e Vogliacco con Anjorin (risentimento muscolare alla gamba) e Cancellieri (noie muscolari alla coscia) in forse.

Domenica lunch match con Udinese-Monza. Bianconeri senza Thauvin e Touré, bianzoli senza Zeroli, Izzo, Caldirola, Gagliardini, Pessina, Ganvoula mentre d’Ambrosio (noie muscolari) e Mota (noie fisiche) in forse. Alle ore 15 si gioca Verona-Lecce dove non vedremo Harroui, Marchwinski e Jean. Possibile recupero per Faraoni (affaticamento muscolare alla gamba) e Krstovic (lieve affaticamento agli adduttori). Alle ore 18 spazio a Torino-Inter con alcune assenze: Schuurs, Zapata, Njie, Salama, Pavard e Mkhitaryan. Dubbio per Ricci (tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro), Sosa (fastidio alla caviglia), Frattesi (problemino alla muscolatura dell’addom) e Lautaro Martinez (lieve riacutizzazione dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra). Alle 20:45 il Napoli ospita il Genoa. Squalificato Thorsby, out Buongiono, Juan Jesus, Neres, Miretti, Malinovskyi e Cornet, in fose Lobotka (contusione/distorsione caviglia destra) e Matturro (noie muscolari).

Due i posticipi di lunedì. Il primo vede alle 18:30 giocare Venezia-Fiorentina. Squalificato Zaniolo, infortunati Svoboda e Bove mentre Sagrado (risentimento muscolare), Cataldi (problema muscolare alla gamba) e Kean (noie muscolari) sono in dubbio. Alle ore 20:45 in campo Atalanta-Roma per il big match di giornata. Squalificato Hien, out Scalvini, Kolasina, Scamacca, Palestra, Cuadrado, Pellegrini e Dybala mentre in dubbio Lookman (fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro) e Posch (lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro).

I giocatori di Serie A convocati per la 36° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini.