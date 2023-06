I convocati della 38° giornata di Serie A 2022/2023

In Milan-Verona assenti Bennacer, Ibrahimovic, Dawidowicz, Henry, Duda e 4 in forse. In Roma-Spezia indisponibili Kumbulla, Karsdorp, Holm, Beck e Moutinho, possibile recupero per Caldara

Il programma della 38esima e ultima giornata si apre venerdì 2 giugno con Sassuolo-Fiorentina delle ore 20.30. Assente Thorstvedt per squalifica e che si va ad aggiungere ai vari Alvarez, Laurienté e Sirigu. Sabato invece alle 18.30 troviamo Torino-Inter con Lazaro out e quattro giocatori da valutare: Radonjic, Mkhitarian, Correa e Skriniar. Alle ore 21 invece da una parte Cremonese-Salernitana e dall’altra Empoli-Lazio. Nel primo incontro squalificato Vilhena, indisponibili Dessers, Fazio, Valencia, Dia; in dubbio Bradaric e Lovato. Nel secondo non ci saranno De Winter Ebuehi, Marin e Marusic, da valutare Walukiewicz. Domenica unica partita delle 18.30 è Napoli-Sampdoria dove fermo dal giudice sportivo Kim mentre out saranno Lozano, Audero, Conti e Pussetto. Da verificare Mario Rui, Politano e Cuisance. Alle 21 tutte le altre partite. In Atalanta-Monza squalificato Donati mentre Gasperini deve rinunciare a Palomino, Ruggeri, Hateboer, Zapata, Soppy, Vorlicky e possibile recupero per Boga. In Lecce-Bologna squalificato Dominguez, indisponibili Dermaku, Soumaoro, Bagnolini e Kyiakopoulos con Soriano in dubbio. Il Milan in casa contro il Verona senza Bennacer e Ibrahimovic mentre i gialloblù senza Dawidowicz, Henry, Duda e con tanti dubbi da Doig a Lasagna, da Lazovic a Verdi. La Roma invece ospita lo Spezia senza Kumbulla e Karsdorp mentre gli ospiti con Caldara in dubbio e senza Holm, Beck e Moutinho. Due squalificati per l’Udinese contro la Juventus ovvero Bijol e Zeegelaar. Assenti della sfida saranno Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, De Sciglio, Fagioli, Pogba. Dubbi per Rodrigo Becao, Ebosele, Success, Masina, Vlahovic e Bremer.

CONVOCATI DI SERIE A

I giocatori di Serie A convocati per la 38° giornata

[in aggiornamento]