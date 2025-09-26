I convocati della 5° giornata di Serie A 2025/2026

Serie A 2025/26, 5ª giornata: elenco completo di tutti gli indisponibili, squalificati squadra per squadra

La Serie A entra nel vivo con la quinta giornata, distribuita tra sabato 27 e lunedì 29 settembre. Tra infortuni, squalifiche e ballottaggi, ecco la situazione squadra per squadra.

Como vs Cremonese – ore 15:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia

Fabregas deve fare i conti con tre assenze pesanti: Dossena (crociato), Diao e Van Der Brempt, entrambi out per problemi muscolari. Nessuno squalificato. Davide Nicola perde Collocolo e Moumbagna, entrambi fermi per lesioni muscolari. Formazione confermata, senza ballottaggi.

Juventus vs Atalanta – ore 18:00, Allianz Stadium

Tudor ha un solo dubbio: Miretti, alle prese con una lesione muscolare. David favorito su Vlahovic in attacco. Atalanta in emergenza: out Kolasinac, Bakker, Scalvini e Zalewski. Scamacca e Hien restano in dubbio. Juric punta su Krstovic, con Sulemana K. in vantaggio su Maldini.

Cagliari vs Inter – ore 20:45, Unipol Domus

Pisacane perde Radunovic, Luvumbo e Zappa. Belotti ed Esposito guideranno l’attacco. Chivu ha l’intera rosa a disposizione. Unico ballottaggio: Darmian favorito su Dumfries.

Domenica 28 settembre

Sassuolo vs Udinese – ore 12:30, Mapei Stadium

Fabio Grosso senza Paz Y., out per lesione al polpaccio. Walukiewicz in vantaggio su Coulibaly. Udinese priva di Okoye (squalificato), Bayo e Buska. Kamara e Zemura si contendono una maglia sulla fascia.

Pisa vs Fiorentina – ore 15:00, Arena Garibaldi

Gilardino perde Stengs, out fino a dicembre. Nzola confermato punta. Pioli senza Kouamè e Lamptey. Piccoli favorito su Dzeko, Comuzzo su Gudmundsson.

Roma vs Hellas Verona – ore 15:00, Stadio Olimpico

Gasperini deve rinunciare a Bailey e Dybala. Pellegrini Lo. in vantaggio su El Aynaoui. Zanetti perde cinque elementi: Valentini, Suslov, Mosquera, Harroui e Okegoke. Gagliardini insidia Akpa Akpro.

Lecce vs Bologna – ore 18:00, Via del Mare

Di Francesco senza Jean, Marchwinski, Pierret, Sottil e Helgason. Kouassi favorito su Veiga. Italiano perde Immobile, Casale, Pobega e Sulemana I. Odgaard insidiato da Fabbian, Cambiaghi da Rowe.

Milan vs Napoli – ore 20:45, San Siro

Allegri senza Jashari. Gimenez in vantaggio su Nkunku. Conte perde Lukaku, Contini, Buongiorno e Mazzocchi. Hojlund favorito su Lucca, Beukema su Rrahmani.

Lunedì 29 settembre

Parma vs Torino – ore 18:30, Tardini

Carlos Cuesta senza Ondrejka, Frigan, Hernani e forse Valenti. Lovik insidia Almqvist. Baroni perde Schuurs e Masina. Ngonge favorito su Aboukhal.

Genoa vs Lazio – ore 20:45, Marassi

Vieira senza Onana J., in dubbio Messias e Cornet. Colombo in vantaggio su Vitinha. Sarri perde Belahyane e Guendouzi (squalificati), out anche Rovella, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari. Tavares favorito su Pellegrini Lu.

