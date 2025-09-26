I convocati della 5° giornata di Serie A 2025/2026

Serie A 2025/26, 5ª giornata: elenco completo di tutti gli indisponibili, squalificati squadra per squadra
La Serie A entra nel vivo con la quinta giornata, distribuita tra sabato 27 e lunedì 29 settembre. Tra infortuni, squalifiche e ballottaggi, ecco la situazione squadra per squadra.
Como vs Cremonese – ore 15:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Fabregas deve fare i conti con tre assenze pesanti: Dossena (crociato), Diao e Van Der Brempt, entrambi out per problemi muscolari. Nessuno squalificato. Davide Nicola perde Collocolo e Moumbagna, entrambi fermi per lesioni muscolari. Formazione confermata, senza ballottaggi.
Juventus vs Atalanta – ore 18:00, Allianz Stadium
Tudor ha un solo dubbio: Miretti, alle prese con una lesione muscolare. David favorito su Vlahovic in attacco. Atalanta in emergenza: out Kolasinac, Bakker, Scalvini e Zalewski. Scamacca e Hien restano in dubbio. Juric punta su Krstovic, con Sulemana K. in vantaggio su Maldini.
Cagliari vs Inter – ore 20:45, Unipol Domus
Pisacane perde Radunovic, Luvumbo e Zappa. Belotti ed Esposito guideranno l’attacco. Chivu ha l’intera rosa a disposizione. Unico ballottaggio: Darmian favorito su Dumfries.
Domenica 28 settembre
Sassuolo vs Udinese – ore 12:30, Mapei Stadium
Fabio Grosso senza Paz Y., out per lesione al polpaccio. Walukiewicz in vantaggio su Coulibaly. Udinese priva di Okoye (squalificato), Bayo e Buska. Kamara e Zemura si contendono una maglia sulla fascia.
Pisa vs Fiorentina – ore 15:00, Arena Garibaldi
Gilardino perde Stengs, out fino a dicembre. Nzola confermato punta. Pioli senza Kouamè e Lamptey. Piccoli favorito su Dzeko, Comuzzo su Gudmundsson.
Roma vs Hellas Verona – ore 15:00, Stadio Olimpico
Gasperini deve rinunciare a Bailey e Dybala. Pellegrini Lo. in vantaggio su El Aynaoui. Zanetti perde cinque elementi: Valentini, Suslov, Mosquera, Harroui e Okegoke. Gagliardini insidia Akpa Akpro.
Lecce vs Bologna – ore 18:00, Via del Mare
Di Francesco senza Jean, Marchwinski, Pierret, Sottil e Helgason. Kouassi favorito su Veiga. Italiano perde Immobile, Casale, Pobega e Sulemana I. Odgaard insidiato da Fabbian, Cambiaghi da Rowe.
Milan vs Napoli – ore 20:45, San Siro
Allegri senza Jashari. Gimenez in vantaggio su Nkunku. Conte perde Lukaku, Contini, Buongiorno e Mazzocchi. Hojlund favorito su Lucca, Beukema su Rrahmani.
Lunedì 29 settembre
Parma vs Torino – ore 18:30, Tardini
Carlos Cuesta senza Ondrejka, Frigan, Hernani e forse Valenti. Lovik insidia Almqvist. Baroni perde Schuurs e Masina. Ngonge favorito su Aboukhal.
Genoa vs Lazio – ore 20:45, Marassi
Vieira senza Onana J., in dubbio Messias e Cornet. Colombo in vantaggio su Vitinha. Sarri perde Belahyane e Guendouzi (squalificati), out anche Rovella, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari. Tavares favorito su Pellegrini Lu.
I giocatori di Serie A convocati per la 5° giornata
ATALANTA
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Kossounou, Obric, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Sulemana.
CAGLIARI
Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zé Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Belotti, Borrelli, Pavoletti, S. Esposito.
CREMONESE
Portieri: Audero, Silvestri, Nava.
Difensori: Pezzella, Barbieri, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino.
Centrocampisti: Zerbin, Sarmiento, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Johnsen, Vardy, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria.