I convocati azzurri per il terzo collegiale a Cavalese

CAVALESE – Con le amichevoli disputate a Cavalese e Padova si è conclusa la seconda settimana di preparazione in vista dell’imminente stagione internazionale. La comitativa azzurra si dividerà ora in due gruppi: il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato diciassette giocatori per un collegiale a Cavalese (TN) che si svolgerà dal 3 giugno e si concluderà venerdì 13 giugno al termine dell’allenamento mattutino.

Questo l’elenco dei convocati:

Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia (Itas Trentino Volley), Paolo Porro, Edoardo Caneschi*, Davide Gardini* (Allianz Milano), Alessandro Bovolenta *, Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giulio Pinali (Cuneo Volley), Leandro Mosca, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza), Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia), Federico Crosato, Mattia Orioli (Sonepar Padova), Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina), Tim Held (Gioiella Prisma Taranto), Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova).

*in collegiale dal 4 giugno

Nei prossimi giorni, invece, saranno annunciati i quattordici atleti selezionati dal CT azzurro per la prima settimana di Volleyball Nations League, in programma dall’11 al 15 giugno a Quebec City, in Canada.