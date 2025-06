Galles-Italia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Galles-Italia di Martedì 3 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la Nations League Femminile

SWANSEA – Martedì 3 giugno 2025 , alle ore 19:30 riflettori puntati su Galles D – Italia D , gara valida per la giornata 6 del campionato UEFA Nations League – Femminile – League A . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Italia D ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 grazie a una rete della Bonansea dopo 5 minuti di gioco . Appuntamento al Swansea.com Stadium dove il match sarà condotto dell’arbitro Antoniou E. . Italia D gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.63 mentre il pareggio è dato a 3.90 e la sconfitta a 4.30 .

Il Gallles D , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 3 reti e ha subite 6 . La nazionale a questo punto del torneo non ha più niente da chiedere relegata all’ultimo posto con appena due punti e dunque non hanno ancora conquistato un successo nelle 5 gare giocate . Il bilancio dell’Italia D é invece di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 6 subite. Sono 90 minuti decisivi per le Azzurre che tuttavia possono sperare solo in un secondo posto in questa ultima giornata di UNL . Infatti mentre Svezia e Danimarca si contendono il primo posto, un successo della squadra di Soncin consentirebbe di superare una delle due qualora non dovesse verificarsi un pareggio . Obiettivo importante perchè eviterebbe la retrocessione in League B . Tra alti e passi la nazionale di Soncin proverà a chiudere nel migliore dei modi .

La Svezia D guida la classifica di UEFA Nations League – Femminile – League A con 9 assieme alla Danimarca D mentre al terzo posto troviamo Italia D con 7 e Galles 2 .

Probabili formazioni di Galles-Italia

Galles (3-4-2-1): Clark; Green, Davies, Evans; Powell, James, Ladd, Woodham; Holland, Fishlock; Hughes. Allenatore: Wilkinson.

Italia (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Piemonte, Bonansea. Allenatore: Soncin.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Wales D – Italia D , valevole per la giornata 6 del campionato UEFA Nations League – Femminile – League A , sarà visibile in diretta tv su RaiPlay, RAI Sport . Un’ora prima dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 19:30 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale.