Dal 9 al 16 novembre torna a Torino lo show delle Nitto ATP Finals: tennis, musica e spettacolo alla Inalpi Arena con Sinner, Alcaraz e i migliori al mondo

TORINO – Dove la magia incontra il tennis! Dal 9 al 16 novembre, le Nitto ATP Finals torneranno a Torino per la quinta attesissima edizione del torneo che conclude la stagione maschile. La ‘Città Magica’ sarà nuovamente il palcoscenico perfetto per accogliere i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica PIF ATP Race to Turin, in una Inalpi Arena incandescente per la settimana più attesa e appassionante dell’anno.

L’edizione 2024 si era chiusa nel segno dello spettacolo e dell’eccellenza sportiva con il trionfo di Jannik Sinner, perfetta conclusione di un evento di portata internazionale che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati e non solo. Un successo certificato anche dai numeri: oltre € 503,4 milioni di impatto economico totale (valutato da BCG), 396,3 milioni di audience complessiva (tra linear TV, streaming digitale e contenuti social monitorati da YouGov), 97% di customer satisfaction (rilevata da Nielsen) e un numero record di 203.114 biglietti venduti (ben 27.711 in più rispetto al 2023, con un incremento addirittura dell’85% rispetto al 2021).

Dati straordinari, maturati in un contesto orientato alla massima sostenibilità: le Nitto ATP Finals 2024, infatti, si sono confermate un modello virtuoso, generando € 332 milioni di benefici sociali e ottenendo il rating ESG AA+ (valutati da OpenEconomics), riconoscimento riservato agli eventi che coniugano efficacemente sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e di governance. Ed è da queste emozioni e da questi risultati che riparte il cammino verso un nuovo capitolo, ancora più ricco di aspettative e passione. Per illustrare al meglio l’edizione 2025 con tutte le sue novità, quest’oggi, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan.

Dopo il saluto del Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, sono intervenuti il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il Presidente di ATP, Andrea Gaudenzi attraverso ad un videomessaggio, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni e, Luca Villa, EMEA General Manager Channel & Sales Office Manager Nitto Italia, che ha letto un messaggio di Hideo Takasaki, Presidente e Ceo di Nitto Denko Corporation. Ad illustrare, punto dopo punto il Masterplan delle Nitto ATP Finals 2025, è stato infine il Direttore Generale della FITP, Marco Martinasso. La trasversalità dell’evento torinese – che sempre di più coniuga l’eccellenza sportiva con spettacolo e musica – si è concretizzata con la partecipazione in video del cantautore Max Pezzali e del cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, protagonisti della seconda edizione del Grand Opening Show e guest star dell’incontro con i giornalisti.

IL GRAND OPENING SHOW: TRA SPORT, MUSICA E PASSIONE

Artisti di calibro internazionale. Luci, proiezioni ed effetti speciali per trasfigurare il campo in un vero e proprio palcoscenico. Un concept pensato per celebrare la grande musica italiana e alzare il sipario sul più grande evento di tennis indoor al mondo. Il Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2025 si preannuncia un appuntamento unico nel suo genere. Giovedì 6 novembre, a partire dalle ore 21, alla Inalpi Arena, lo spirito della competizione si fonderà col ‘battito’ delle performance live di Max Pezzali e dei Pinguini Tattici Nucleari. Gli artisti, posizionati in campo al posto dei giocatori e separati soltanto dalla rete, si scambieranno la palla hit dopo hit in un super tie-break musicale. Più di 20 brani in scaletta, brani che hanno fatto cantare intere generazioni, per un viaggio musicale travolgente. Il tennis non è mai stato così spettacolare. Le Nitto ATP Finals 2025 si aprono con una promessa: fare della magia un’esperienza collettiva. I biglietti per il Grand Opening Show e per il Fan Village sono da oggi disponibili per l’acquisto al seguente indirizzo: https://tickets.nittoatpfinals.com/it Ancora una volta, i tesserati FITP potranno usufruire di uno sconto sull’acquisto del singolo biglietto: ai tesserati Atleti (agonisti e non agonisti) e Gold sarà riservata una riduzione del 20% mentre i tesserati Socio potranno beneficiare di uno sconto del 10%.

UN CONFRONTO EPICO: I MIGLIORI DEL MONDO, TUTTI A TORINO!

Lo star power delle Nitto ATP Finals promette spettacolo di altissimo livello, tecnico e agonistico. Chi è già certo di un posto tra i migliori otto è Carlos Alcaraz, vincitore quest’anno del Roland Garros e attualmente al comando della PIF ATP Race to Turin. Jannik Sinner è ad un soffio dalla qualificazione aritmetica al grande evento di fine stagione, pronto a difendere il successo ottenuto lo scorso anno. Dopo il secondo successo consecutivo agli Australian Open, la finale del Roland Garros e lo storico trionfo a Wimbledon (primo italiano a riuscire nell’impresa di conquistare l’erba londinese), il numero 1 del ranking ATP può scrivere l’ennesima pagina di storia del tennis azzurro.

C’è anche un altro atleta italiano in grande evidenza nella PIF ATP Race to Turin: grazie ad una stagione sin qui stellare e ad uno swing su terra rossa da vero fuoriclasse, Lorenzo Musetti insegue la prima partecipazione alla grande kermesse di fine stagione. Anche per il torneo di doppio non manca una speranza azzurra: il duo Bolelli-Vavassori, attualmente numero 6 della Race, è pronto a ripresentarsi per il secondo anno consecutivo. Sono in corsa, per un esordio nella competizione, lo statunitense Ben Shelton e il britannico Jack Draper, mentre è vicino alla riconferma il campione delle edizioni 2018 e 2021 Alexander Zverev e il finalista della scorsa edizione Taylor Fritz. Insegue un ennesimo straordinario record Novak Djokovic, a caccia della diciottesima qualificazione alle Finals.

LA FORMULA DEL TORNEO

Sarà appunto la PIF ATP Race to Turin a stabilire chi scenderà sul veloce delle Nitto ATP Finals. La classifica verrà calcolata sulla base dei 19 migliori risultati ottenuti dagli atleti nel conso dell’anno solare 2025. Nello specifico, si terrà conto dei punti conquistati nei quattro tornei del Grande Slam, negli otto ATP Masters 1000 obbligatori e nei migliori sette risultati registrati in altri tornei (ATP Cup, Masters 1000 Monte-Carlo, United Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger). In caso di vittoria di un torneo del Grande Slam da parte di un giocatore posizionatosi al di fuori dei primi otto del ranking ma entro la ventesima posizione, quest’ultimo si qualificherà assieme ai primi sette della Race. La struttura del torneo si basa su due gironi round-robin, che si formano con questo sistema: i primi due giocatori del ranking vengono divisi nei due gironi, il primo classificato nel gruppo A, il secondo nel gruppo B. Successivamente si formano delle coppie utilizzando sempre la classifica: terzo e quarto, quinto e sesto, settimo e ottavo. Si effettua un sorteggio in cui il primo estratto parteciperà al gruppo A, l’altro sarà del gruppo B. I primi due classificati di ogni girone avanzeranno alle semifinali incrociate, successivamente la finale.

PROGRAMMA DI GIOCO E BIGLIETTERIA

Le sessioni di gioco previste sono 15 e seguiranno questo programma: da domenica 9 a venerdì 14 novembre ci sarà una sessione pomeridiana, con inizio non prima delle ore 11:30, e una serale, con inizio non prima delle ore 18:00. Sabato 15 è la giornata dedicata alle semifinali, con la sessione pomeridiana fissata alle ore 12:00 e la serale alle ore 18:00. Le finali si svolgeranno domenica 16 novembre: si partirà alle ore 15:00 con quella del doppio, cui seguirà, non prima delle ore 18:00, quella del singolare. L’acquisto dei biglietti, come già detto, non si limita alle sessioni all’interno dell’Inalpi Arena: sarà disponibile, infatti, un biglietto per l’accesso al Fan Village, area estremamente attiva del site, per respirare l’atmosfera dell’evento anche senza essere sul campo.

A completare l’offerta, i biglietti per assistere agli allenamenti che si terranno alla Inalpi Arena e al Circolo della Stampa Sporting. Abbonamenti e biglietti delle Nitto ATP Finals, biglietti per il Grand Opening Show, il Fan Village e per gli allenamenti, sono acquistabili sulla biglietteria online ufficiale del torneo https://tickets.nittoatpfinals.com. Come di consueto, una particolare scontistica è riservata ai tesserati FITP. Nello specifico, i Tesserati FITP Atleta (agonisti e non agonisti) e Gold hanno diritto allo sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti (inclusi il Grand Opening Show, il Fan Village e gli allenamenti) e uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento, mentre i Tesserati FITP Socio potranno godere di uno sconto del 10% sull’acquisto dei biglietti (inclusi il Grand Opening Show, il Fan Village e gli allenamenti) e del 5% su quello dell’abbonamento.

TUTTE LE INIZIATIVE DELLA FEDERAZIONE DEDICATE AI GIOVANI

Non solo Nitto ATP Finals. ‘Road to Torino’ è anche il nome di un circuito riservato agli Under 9, Under 11 e Under 13 maschili e femminili su cui la FITP punta per completare l’offerta dedicata ai ragazzi e per arricchire il suo processo di formazione continua. Il Master finale si giocherà a Torino dal 9 al 16 novembre. Sempre nel capoluogo piemontese, durante la settimana delle Nitto ATP Finals, è in programma anche il Master del circuito Junior Next Gen, riservato alle categorie Under 10, Under 12, Under 14 maschili e femminili. Venerdì 7 novembre al ‘Pala Gianni Asta’, si terrà invece l’atteso appuntamento con la festa di ‘Racchette in Classe’, il progetto della FITP – in collaborazione con la FITeT e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – che ha avvicinato al tennis (e non solo) centinaia di migliaia di ragazzi in ogni angolo d’Italia. Spazio ai più giovani ma non solo: Torino sarà anche una prestigiosa vetrina per il pickleball, il nuovo sport di racchetta che trova così una sua collocazione di respiro nazionale: il Master nazionale è in calendario sui campi allestiti nel Fan Village dell’Inalpi Arena.