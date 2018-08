Coppa Italia 2018/2019 – La presentazione del secondo turno

Nel weekend si giocherà il secondo turno della Coppa Italia 2018/2019, scenderanno in campo anche le squadre di Serie B.

FOGGIA – Iniziata la scorsa settimana, la Coppa Italia ha già da subito regalato qualche piccola sorpresa come l’eliminazione inaspettata dell’Alessandria per mano della Giana Erminio e l’uscita della Carrarese sconfitta per 1-0 dall’Imolese. Nel weekend entreranno di scena le squadre della Serie B con il secondo turno della competizione. Si comincia subito forte sabato pomeriggio con l’Ascoli che sfida la Viterbese. In serata tocca a Carpi-Ternana, Spezia-Sambenedettese e il Trapani che sfiderà la neopromossa Cosenza dopo averla incontrata in campionato nella scorsa stagione.

Domenica sera le partite più interessanti metteranno di fronte Foggia e Catania, con i siciliani che nella giornata di ieri hanno festeggiato il ritorno in Serie B dopo essere stati ripescata con successo assieme a Novara e, forse, Siena. Proprio i bianconeri, dopo il successo nella scorsa settimana sulla Sicula Leonzio, saranno ospiti della Virtus Entella. Il Venezia del neo tecnico Stefano Vecchi ospiterà il Sudtirol, ad un passo la scorsa stagione all’approdo in serie B sfumato poi solo per mano del Cosenza. Prima apparizione ufficiale per il nuovo tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli, che ha preso il posto di Sottil ( passato al Catania). Gli amaranto ospiteranno la Casertana di Fontana. Sfida agevole, sulla carta per il Palermo di Tedino contro il Vicenza. Si chiuderà martedì sera al Via del Mare con il Lecce impegnato contro la Feralpisaló. Di seguito il programma completo

Coppa Italia 2018/2019 – Il programma del secondo turno

Sabato 4 Agosto ore 18

Ascoli- Viterbese

Ore 20:30

Carpi-Ternana

Spezia-Sambenedettese

Trapani-Cosenza

Domenica 5 Agosto ore 20

Benevento-Imolese

Cittadella-Monopoli

Venezia-Sudtirol

Ore 20:30

Brescia-Pro Vercelli

Cremonese-Pisa

Entella- Siena

Livorno-Casertana

Padova-Monza

Palermo-Vicenza

Perugia-Novara

Pescara- Pordenone

Verona-Juve Stabia

Ore 20:45

Crotone-Giana Erminio

Foggia-Catania

Salernitana-Rezzato

Martedì 7 Agosto ore 20:30

Lecce-FeralpiSaló