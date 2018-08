Juventus, Bernardeschi: “Non mi sono mai pentito di aver lasciato Firenze”

Le parole dell’ex giocatore della Fiorentina, attualmente alla Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport.

ATLANTA – Trentuno presenze e cinque reti per Federico Bernardeschi nella sua prima stagione alla Juventus. Il ventiquattrenne bianconero è molto carico in vista della sua nuova stagione come dimostrano le sue parole a Tuttosport: “La preparazione procede bene, si lavora tanto: infatti siamo un po’ stanchi e abbiamo le gambe legnose, come si dice in questi casi. Però è giusto che adesso non ci sia brillantezza”. Sul ruolo aggiunge: “Il fatto è che quando il mister ha bisogno, un professionista deve essere lì pronto e mettersi a disposizione. Oltretutto, da un punto di vista personale, se c’è l’occasione di imparare un altro ruolo rispetto a quello che si fa abitualmente non è un problema ma un piacere e un’opportunità in più per migliorare”.

Poi, spazio a Cristiano Ronaldo: “Lui è un esempio di chi ha ricoperto diversi ruoli in passato, ma poi con l’evoluzione del suo calcio si è ritrovato a giocare più possibile davanti alla porta per sfruttare quelle sue doti enormi di realizzatore: è stato veramente un pilastro, insieme con Messi. In quanto a numero di gol realizzati hanno davvero segnato e condizionato tutto il calcio. Giocare con lui sarà un piacere enorme”. Sul nuovo Bernardeschi dichiara: “È cambiato molto, rispetto a dodici mesi fa. L’anno scorso per me era tutto nuovo, tutto da scoprire. Credo poi di aver disputato un buona stagione, anche se purtroppo nel momento migliore c’è stato quell’nfortunio che mi ha tenuto bloccato. Ma in generale il bilancio è buono”.

Infine una battuta sul suo addio alla Fiorentina, maturato nel 2017: “Qualcuno che rinfaccia la mia scelta? Ce ne fosse soltanto qualcuno ne sarei felice. Ma sono scelte e io non mi sono mai pentito della mia scelta, ogni giorno sono sempre più orgoglioso di fare parte di questa grande società”.

Fonte foto: Twitter Bernardeschi