Serie A – Milan, è il giorno di Higuain: “Ho già parlato con Gattuso”

L’attaccante argentino è a Milano per svolgere le visite mediche di rito, poi firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per tre anni.

MILANO – E’ il giorno di Gonzalo Higuain in casa Milan. L’attaccante argentino, infatti, è arrivato alle 9.35 presso la Clinica La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche per il club rossonero. L’ex attaccante della Juventus, ormai è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi che lo aspettavano già da prima delle 8. La sicurezza, inoltre, non è riuscita a contenere la piccola folla di sostenitori, che ha inseguito l’auto su cui viaggiava Higuain fin dentro il cortile della clinica.

Dopo aver svolto le visite mediche di rito, dunque, arriverà la firma di un triennale: al Milan percepirà 9,5 milioni di euro il primo anno e 10 milioni per le restanti due stagioni. Il debutto con la nuova maglia dovrebbe avvenire l’11 agosto quando la compagine di Gattuso sarà di scena al Bernabeu per giocare contro il Real Madrid. Nel primo pomeriggio si svolgeranno anche le visite mediche di Mattia Caldara che è sbarcato intorno alle 11.30 all’aeroporto della Malpensa. Queste le sue prime parole: “Sono contento di essere qui. Ho già parlato con Gattuso e con qualche mio ex compagno all’Atalanta. Numero di maglia? Ci devo ancora pensare. Coppia con Romagnoli? Sarà emozionante”.

Fonte foto: Twitter Milan