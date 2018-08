Gli accoppiamenti del terzo turno di Coppa Italia che si giocherà nel prossimo weekend, entrano in gioco le squadre di Serie A.

GENOVA – Nella serata di ieri si sono giocate le sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia 2018/2019 con Lecce-Feralpi Salò che, nella giornata di domani, completerà il quadro. Nel prossimo weekend via al terzo turno con le squadre di Serie A che entreranno in gioco a cominciare dalla Sampdoria che giocherà, in casa, contro la Viterbese al pari di Sassuolo, Spal e Parma che ospiteranno, rispettivamente, Ternana, Spezia e Pisa. Sfida che si preannuncia carica di tensione al Massimino di Catania dove i siciliani giocheranno contro il Verona mentre Empoli e Udinese giocheranno in casa contro Cittadella e Benevento.

Il Torino affronterà il Cosenza mentre il Frosinone troverà di fronte il Sudtirol che, a sorpresa, ha fatto fuori il Venezia. Il Genoa giocherà contro la vincente tra Lecce e Feralpi Salò mentre il Bologna sfiderà, tra le mura amiche, il Padova che ha eliminato il Monza. La Salernitana se la vedrà in casa dell’Entella mentre giocherà in casa il Chievo che affronterà il Pescara. A chiudere due sfide molto interessanti come Cagliari-Palermo e Crotone-Livorno. Di seguito il programma completo delle sfide del terzo turno di Coppa Italia con date e orari ancora da definire.

Coppa Italia 2018/2019 – Gli accoppiamenti del terzo turno

Sampdoria-Viterbese

SPAL-Spezia

Sassuolo-Ternana

Catania-Verona

Parma-Pisa

Brescia-Novara

Empoli-Cittadella

Udinese-Benevento

Torino-Cosenza

Frosinone-Sudtirol

Genoa-Lecce oppure FeralpiSalò

Virtus Entella-Salernitana

Bologna-Padova

Crotone-Livorno

Chievo-Pescara

Cagliari-Palermo