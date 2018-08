Il Barcellona fa sul serio per Pogba ma attenzione alla Juventus

I catalani pronti ad un’offerta di 112 milioni più il cartellino di Mina, la Juventus monitora la situazione con attenzione.

BARCELLONA – Il Barcellona sogna di ricostruire la coppia Vidal-Pogba, duo che ha fatto le fortune della Juventus nel recente passato. Dopo aver acquistato il cileno (che verrà presentato oggi in conferenza stampa), infatti, i catalani sono pronti a formulare una maxi-offerta al Manchester United per il centrocampista francese. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club catalano Mino Raiola, agente di Pogba, è a Manchester dove è pronto a recapitare alla compagine inglese la maxi-offerta del Barcellona: 112 milioni di euro e l’inserimento nella trattativa di Yerry Mina, difensore colombiano che piace molto a Mourinho.

Dalle parti del Camp Nou c’è fiducia, circa la buona riuscita dell’affare, visto che i rapporti tra Pogba e il suo allenatore sono tutt’altro che idilliaci. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, Valverde avrebbe chiesto altri due acquisti per puntellare la rosa. Sullo sfondo, però, resta la Juventus che non ha mai nascosto il suo interessamento per il centrocampista che, un mese fa, ha alzato la Coppa del Mondo con la sua Francia, segnando in finale contro la Croazia. La contro-partita potrebbe essere Pjanic ma difficilmente Allegri si priverà del centrocampista bosniaco, autentico equilibratore della manovra bianconera. La Juventus, inoltre, è disposta a trattare eventualmente l’uscita dell’ex giocatore di Roma e Lione per una cifra non inferiore a 100 milioni.

Le prossime ore saranno decisive per questo ennesimo intreccio visto che giovedì il mercato inglese abbasserà la saracinesca. Se la Juventus non dovesse riuscire a inserirsi per Pogba potrebbe concentrare tutte le sue attenzioni economiche su Milinkovic-Savic con il serbo che è seguito anche da Inter e Milan.

Fonte foto: Twitter FIFA