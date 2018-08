Il resoconto delle sfide del secondo turno di Coppa Italia 2018/2019 che si concluderà domani con Lecce-Feralpi Salò.

PALERMO – Nel weekend appena trascorso, in attesa di Lecce-Feralpi Salò che chiuderà il programma, è andato in scena il secondo turno di Coppa Italia. Questa fase prevedeva l’ingresso nella competizione delle squadre di Serie B. Non sono di certo mancate emozioni e sorprese, a partire dalla vittoria roboante della Viterbese contro l’Ascoli. I laziali hanno inflitto, a domicilio, un tondo 4-0 ai marchigiani che salutano in anticipo la competizione. La Salernitana ci va pesante con il Rezzato: 6-1 il risultato finale all’Arechi. Un’infinita serie di rigori (7-6) vede il Livorno avere la meglio contro la Casertana. Durante i novanta minuti regolamentari il risultato è stato di 1-1 con le due squadre che hanno segnato rispettivamente al minuto 86 e 89.

Il Crotone, senza troppi affanni, liquida la Giada Erminio per quattro reti a zero. La neo promossa in Serie B, il Catania, ha la meglio sul Foggia. In terra pugliese, i siciliani passano 1-3 grazie alla doppietta di Rossetti e il gol di Lodi. La partita più emozionante è stata sicuramente Palermo-Vicenza che ha visto i rosa-nero passare dopo la lotteria dei rigori. Nei tempi regolamentari succede tutto nel recupero della ripresa: al 92′ Giacomelli porta in vantaggio il Vicenza, al 94′ Rajkovic pareggia per il Palermo. Nei supplementari al 100′ è Tronco a portare in vantaggio i veneti, per poi subire al 117′ ancora la rete di Rajkovic. Ai rigori i rosanero hanno vinto 7-6.

Il Pordenone non riesce nell’impresa dello scorso anno di arrivare agli ottavi della competizione. La squadra friulana lascia il passo al Pescara dopo i tiri dagli undici metri: durante i tempi regolamentari il risultato finale è stato di 2-2. Buona la prima per il Benevento che batte 3-1 l’Imolese, già prima del 30′ i campani erano avanti per 3 reti a 0.

Coppa Italia 2018/2019 – Il resoconto del secondo turno

Ascoli 0-4 Viterbese Castrense

Trapani 1-2 Cosenza

Carpi 0-2 Ternana

Spezia 2-1 Sambenedettese

Venezia 0-1 Sudtirol

Benevento 3-1 Imolese

Cittadella 1-0 Monopoli

Livorno (7)1-1(6) Casertana (d.c.r.)

Entella 3-0 Siena

Pescara (4)2-2(3) Pordenone (d.c.r.)

Brescia (4)1-1(1) Pro Vercelli(d.c.r.)

Perugia 1-3 Novara

Palermo (6)2-2(5) Vicenza

Padova 1-0 Monza

Verona 4-1 Juve Stabia

Cremonese (2)3-3(4) Pisa

Salernitana 6-1 Rezzato

Foggia 1-3 Catania

Crotone 4-0 Giada Erminio