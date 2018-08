Serie B – Avellino appeso ad un filo: domani la sentenza del TAR

Tra meno di ventiquattro ore si conoscerà il futuro della compagine campana, il Siena osserva il tutto con molta attenzione.

AVELLINO – Sono ore decisive, di speranza e di paura, per conosce il futuro dell’Avellino. Nella giornata di domani, infatti, è attesta l’audizione delle parti al TAR del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del CONI e la precedente doppia bocciatura da parte della COVISOC. Proprio il CONI insieme alla FIGC e alla Lega B si presenteranno come soggetti contro-interessati.

Secondo fonti vince al club irpini l’Avellino sarebbe fiducioso, circa il ricorso al TAR e infatti è previsto un ritorno agli allenamenti della squadra di Marcolini per domani pomeriggio, che salterebbe in caso di fumata nera. Una sentenza che tiene in bilico anche l’intera Serie B visto che oggi doveva andare in scena il sorteggio del calendario per il prossimo campionato cadetto. Tutto rinviato a data da destinarsi con il Siena che guarda alla sentenza con particolare attenzione.

Queste, intanto, le parole di Lentini in merito all’audizione che, come detto, andrà in scena nella giornata di domani: “Il presidente del Tribunale ha fissato una comparizione delle parti, verificando la nostra posizione argomentativa e le parti che si sono costituite come resistenti. Questa procedura viene applicata nella decretazione d’urgenza. In questo caso la prof.ressa Germana Panzironi ritiene gli argomenti presentati da noi molto seri. La partita è molto difficile e noi ce la stiamo giocando con attenzione. Su questa vicenda c’è l’interesse calcistico di tutta l’Italia. Manca poco e sapremo il risultato, bisogna attendere”.