Coppa Italia, 2° turno: le decisioni del giudice sportivo

MILANO – Il 10 e 11 agosto 2019 si è disputato il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019 – 2020. Al termine dello stesso andiamo a vedere le decisioni del giudice sportivo secondo quanto riportato dalla Lega A. Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 agosto 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FERALPISALO’ a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BASSOLI Alessandro (Pordenone): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HENRIQUE VOLPE Victor Gabriel (Pro Vercelli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IORI Manuel (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KIRWAN Niko (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PURRO Ermes (Ravenna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHECCHI Lorenzo (Imolese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

DE ROSE Francesco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

DELVINO Fabio (Virtus Francavilla): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PESCE Simone (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

SELLERI Alfonso (Ravenna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

ROSI Aleandro (Perugia): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

COLETTI Tommaso Roberto (Triestina)

DELLA LATTA Simone (Piacenza)

KRESIC Anton (Padova)

PELAGATTI Carlo (Padova)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AGAZZI Davide (Livorno)

ANASTASIO Armando (Monza)

ANTEI Luca (Benevento)

BALZANO Antonio (Pescara)

BARISON Alberto (Pordenone)

BATTISTINI Matteo (Pro Patria)

BELLODI Gabriele (Crotone)

BERARDOCCO Luca (Sudtirol)

BERTONCINI Davide (Reggina)

BERTONI Luca (Pro Patria)

BOMBAGI Francesco (Pordenone)

CALDIROLA Luca (Benevento)

CALO Giacomo (Juve Stabia)

CARACCIOLO Andrea (Feralpisalo’)

CARLINI Massimiliano (Juve Stabia)

CARMINATI Marco (Mantova)

CARTA Ignazio (Carpi)

CASTIGLIA Luca (Padova)

COLPANI Andrea (Trapani)

CONTESSA Sergio (Feralpisalo’)

D’IGLIO Giuseppe (Mantova)

DALL’OGLIO Jacopo (Catania)

DE AGOSTINI Michele (Pordenone)

DONNARUMMA Daniele (Monopoli)

DRUDI Mirko (Cittadella)

ERAMO Mirko (Virtus Entella)

ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona)

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia)

FOSSATI Marco Ezio (Monza)

GARGIULO Mario (Cittadella)

GERBO Alberto (Ascoli)

GIANDONATO Manuel (Piacenza)

GIORICO Daniele (Triestina)

GIORNO Francesco (Monopoli)

HADZIOSMANOVIC Cristian (Monopoli)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza)

KARAMOKO Ibrahim (Chievo Verona)

KARO Antreas (Salernitana)

LARIBI Karim (Empoli)

LEGATI Elia (Feralpisalo’)

LEPORE Franco (Monza)

LOIACONO Giuseppe (Reggina)

LUCIANI Alessio (Arezzo)

MALEH Youssef (Venezia)

MARCUCCI Andrea (Imolese)

MARINO Daniele (Virtus Francavilla)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

MORA Christian (Cittadella)

NANNINI Cosimo (Piacenza)

NAVAS Gaetano (Mantova)

NIGRETTI Giacomo (Ravenna)

NIZZETTO Luca (Virtus Entella)

PAVAN Nicolo (Mantova)

PELLIZZER Michele (Virtus Entella)

PINNA Paride (Catanzaro)

PROCACCIO Andrea (Triestina)

RAICEVIC Filip (Livorno)

RAVANELLI Luca (Cremonese)

ROLANDO EUGIO Mattia (Arezzo)

RONDANINI Ivan (Padova)

RUTTEN Moreno Gyozo (Crotone)

SABOTIC Minel (Carpi)

SALES Simone (Potenza)

SCARSELLA Fabio (Feralpisalo’)

SEMENZATO Daniel (Pordenone)

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)

URSO Francesco (Catanzaro)

VANO Michele (Carpi)

VIGNALI Luca (Spezia)

VOLPICELLI Giovanni (Arezzo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BENALI Ahmad (Crotone)

HRAIECH Saber (Carpi)

JAKIMOVSKI Nikola (Trapani)

KANOUTE Mamadou Yaye (Catanzaro)

LAMANNA Eugenio (Monza)

RAFFINI Simone (Ravenna)

ROTA Arensi (Monopoli)

VUTHAJ Dardan (Imolese)

ZAMBELLI Marco (Feralpisalo’)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale alzandosi dalla panchina aggiuntiva.

FOSCHI Luciano (Ravenna): per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con modalità offensiva.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019

FERNANDEZ Mariano (Virtus Francavilla): per avere, al 21° del secondo tempo, urlato contro un Assistente espressioni gravemente offensive, all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.