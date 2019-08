Coppa Italia 2019-2020: i risultati del terzo turno

I risultati del terzo turno della Coppa Italia 2019-2020. Cadono Brescia ed Hellas Verona, il Lecce cala il poker.

ROMA – Nella giornata di ieri si è concluso il terzo turno della Coppa Italia 2019-2020, che comincia a mietere vittime importanti. E’ il caso di Brescia ed Hellas Verona, neopromosse in Serie A, che perdono rispettivamente contro Perugia e Cremonese e salutano la coppa nazionale al terzo turno. Non delude la terza ed ultima neopromossa, il Lecce, che cala il poker ai danni della Salernitana grazie alla doppietta di Gianluca Lapadula e ai gol di Falco e Majer. Non ci sono ulteriori sorprese con Spal, Genoa, Fiorentina, Udinese, Cagliari, Sassuolo, Sampdoria, Parma e Bologna che passano il turno.

I risultati del terzo turno di Coppa Italia

Genoa – Imolese 4-1 (Criscito, Saponara, Ghiglione, Schone; Alimi)

Parma – Venezia 3-1 (Gervinho, Iacoponi, Gervinho; Aramu)

Perugia – Brescia 2-1 (Melchiorri, Buonaiuto; Donnarumma)

Fiorentina – Monza 3-1 (Vlahovic, Vlahovic, Chiesa; Brighenti)

Empoli – Pescara 2-1 (Dezi, Moreo; Tumminello)

Ascoli – Trapani 2-0 (Scamacca, Scamacca)

Cagliari – Chievo 2-1 (Joao Pedro, Rog; Pucciarelli)

Cittadella – Carpi 3-3 (8-7 d.c.r) (Diaw, Celar, Proia; Vano, Vano, Vano)

Frosinone – Monopoli 5-1 (Trotta, Trotta, Ciano, Citro, Brighenti; Ferrara)

Verona – Cremonese 1-2 (Empereur; Castagnetti, Deli)

Udinese – Sudtirol 3-1 (Lasagna, Mandragora, Mandragora; Morosini)

Pisa – Bologna 0-3 (Poli, Orsolini, Palacio)

SPAL – Feralpisalò 3-1 (Di Francesco, Valoti, Valoti; Maiorino)

Lecce – Salernitana 4-0 (Lapadula, Falco, Lapadula, Majer)

Sassuolo – Spezia 1-0 (Traoré)

Crotone – Sampdoria 1-3 (Molina; Caprari, Quagliarella, Maroni)

Il programma per il quarto turno

Di seguito gli accoppiamenti per il quarto turno di Coppa Italia, che si terrà a dicembre:

Sassuolo-Perugia

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Cittadella

Sampdoria-Cagliari

Spal-Lecce

Genoa-Ascoli

Parma-Frosinone

Udinese-Bologna