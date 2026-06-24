Coppa Italia 2026/27: tabellone, date e partite dai preliminari ai sedicesimi

Tabellone della Coppa Italia 2026/27: preliminari del 9 agosto, trentaduesimi dal 14 al 17 agosto e sedicesimi tra il 2 e il 15 settembre

MILANO – La Coppa Italia 2026/27 prende ufficialmente forma con la pubblicazione del tabellone completo. La competizione ripartirà ad agosto con turno preliminare e trentaduesimi, prima dell’ingresso progressivo delle squadre di Serie A e delle otto teste di serie, che faranno il loro debutto direttamente agli ottavi tra dicembre e gennaio. Il format resta invariato: 44 squadre partecipanti, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è fissata per mercoledì 19 maggio 2027.

TURNO PRELIMINARE – Domenica 9 agosto

Ascoli – Potenza

Vicenza – Catania

Arezzo – Union Brescia

Benevento – Ravenna

TRENTADUESIMI DI FINALE

Venerdì 14 agosto

Parma – Vicenza/Catania, ore 18

Cagliari – Arezzo/Union Brescia, ore 18.30

Monza – Avellino, ore 20.45 (Canale 20)

Fiorentina – Benevento/Ravenna, ore 21.15 (Italia 1)

Sabato 15 agosto

Catanzaro – Sudtirol, ore 18 (Canale 20)

Udinese – Padova, ore 18.30 (Italia 1)

Venezia – Modena, ore 20.45 (Canale 20)

Torino – Carrarese, ore 21.15 (Italia 1)

Domenica 16 agosto

Frosinone – Juve Stabia, ore 18 (Canale 20)

Genoa – Ascoli/Potenza, ore 18.30 (Italia 1)

Verona – Virtus Entella, ore 20.45 (Canale 20)

Lazio – Mantova, ore 21.15 (Italia 1)

Lunedì 17 agosto

Pisa – Empoli, ore 18 (Canale 20)

Sassuolo – Cesena, ore 18.30 (Italia 1)

Cremonese – Sampdoria, ore 20.45 (Canale 20)

Palermo – Lecce, ore 21.15 (Italia 1)

SEDICESIMI DI FINALE

(Mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026)

Genoa/Ascoli/Potenza – Catanzaro/Sudtirol

Lazio/Mantova – Lecce/Palermo

Torino/Carrarese – Monza/Avellino

Cremonese/Sampdoria – Vicenza/Catania/Parma

Cagliari/Arezzo/Union Brescia – Verona/Virtus Entella

Sassuolo/Cesena – Frosinone/Juve Stabia

Udinese/Padova – Venezia/Modena

Pisa/Empoli – Benevento/Ravenna/Fiorentina