Coppa Italia 2026/27: tabellone, date e partite dai preliminari ai sedicesimi

Tabellone della Coppa Italia 2026/27: preliminari del 9 agosto, trentaduesimi dal 14 al 17 agosto e sedicesimi tra il 2 e il 15 settembre
MILANO – La Coppa Italia 2026/27 prende ufficialmente forma con la pubblicazione del tabellone completo. La competizione ripartirà ad agosto con turno preliminare e trentaduesimi, prima dell’ingresso progressivo delle squadre di Serie A e delle otto teste di serie, che faranno il loro debutto direttamente agli ottavi tra dicembre e gennaio. Il format resta invariato: 44 squadre partecipanti, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è fissata per mercoledì 19 maggio 2027.
TURNO PRELIMINARE – Domenica 9 agosto
Ascoli – Potenza
Vicenza – Catania
Arezzo – Union Brescia
Benevento – Ravenna
TRENTADUESIMI DI FINALE
Venerdì 14 agosto
Parma – Vicenza/Catania, ore 18
Cagliari – Arezzo/Union Brescia, ore 18.30
Monza – Avellino, ore 20.45 (Canale 20)
Fiorentina – Benevento/Ravenna, ore 21.15 (Italia 1)
Sabato 15 agosto
Catanzaro – Sudtirol, ore 18 (Canale 20)
Udinese – Padova, ore 18.30 (Italia 1)
Venezia – Modena, ore 20.45 (Canale 20)
Torino – Carrarese, ore 21.15 (Italia 1)
Domenica 16 agosto
Frosinone – Juve Stabia, ore 18 (Canale 20)
Genoa – Ascoli/Potenza, ore 18.30 (Italia 1)
Verona – Virtus Entella, ore 20.45 (Canale 20)
Lazio – Mantova, ore 21.15 (Italia 1)
Lunedì 17 agosto
Pisa – Empoli, ore 18 (Canale 20)
Sassuolo – Cesena, ore 18.30 (Italia 1)
Cremonese – Sampdoria, ore 20.45 (Canale 20)
Palermo – Lecce, ore 21.15 (Italia 1)
SEDICESIMI DI FINALE
(Mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026)
Genoa/Ascoli/Potenza – Catanzaro/Sudtirol
Lazio/Mantova – Lecce/Palermo
Torino/Carrarese – Monza/Avellino
Cremonese/Sampdoria – Vicenza/Catania/Parma
Cagliari/Arezzo/Union Brescia – Verona/Virtus Entella
Sassuolo/Cesena – Frosinone/Juve Stabia
Udinese/Padova – Venezia/Modena
Pisa/Empoli – Benevento/Ravenna/Fiorentina