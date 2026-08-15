Perugia-Vis Pesaro: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Perugia-Vis Pesaro di Sabato 15 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C

PERUGIA – Sabato 15 agosto, alle ore 21:00, allo stadio “Renato Curi” di Perugia, andrà in scena Perugia-Vis Pesaro, match valido per la Coppa Italia Serie C. I biancorossi scenderanno in campo domani sera in un Curi che dovrebbe presentare una buona cornice di pubblico malgrado il clima vacanziero, avversaria una Vis Pesaro sulla carta già rodata.

Aimo Diana è ben consapevole delle difficoltà che potrebbero derivare da questa situazione, ma ha chiesto ai giocatori una cosa in particolare: l’atteggiamento. Il tutto malgrado l’attacco sia ridotto ai minimi termini: Andrea Cisco, che comunque in quel ruolo sarebbe stato adattato, sarà preservato per il campionato, mentre Antonio Sabbatani, che sta svolgendo le visite mediche e domattina si allenerà con la squadra, è in attesa di ufficializzazione ma non partirà titolare. Out sicuri anche Diego Stramaccioni, che sta recuperando dall’infortunio, e i giocatori fuori dal progetto Moustapha Yabre, Paolo Bartolomei, Giorgio Tumbarello e Claudio Giardino.

E’ cambiata la guida tecnica anche nelle Marche: via Roberto Stellone, dentro il suo vice Andrea Gennari, che alla vigilia ha voluto sottolineare il clima di grande positività ed entusiasmo che si respira attorno alla squadra. A corroborare tutto questo il fatto che il tecnico, in vista di questa sfida, possa avere a disposizione tutti gli effettivi, il che non è certamente poco.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PERUGIA-VIS PESARO]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Flavio Barbetti di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Curzio-Elisino. IV Ufficiale: Maccarini.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PERUGIA – Il Perugia di Diana si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Zelezny; linea difensiva composta da Megelaitis, Riccardi e Tozzuolo; a centrocampo agiscono Quirini, Kabashi, Ladinetti, Carriero e Borsoi; in attacco la coppia Canotto–Agnissan guida la fase offensiva.

COME ARRIVA LA VIS PESARO – La Vis Pesaro di Gennari si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Bailo; linea difensiva composta da Giorgini, Tonucci, Barranco e Berengo; a centrocampo agiscono Di Paola, Mariani e Dell’Aquila; in attacco il tridente Nicastro–Giovannini guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Megelaitis, Riccardi, Tozzuolo; Quirini, Kabashi, Ladinetti, Carriero, Borsoi; Canotto, Agnissan. Allenatore: Diana.

VIS PESARO (4-3-3): Bailo, Giorgini, Tonucci, Barranco; Berengo, Di Paola, Mariani; Dell’Aquila, Nicastro, Giovannini. Allenatore: Gennari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Perugia-Vis Pesaro, valida per la Coppa Italia Serie C, non è prevista copertura televisiva per questa partita, eccezion fatta per la differita su Umbria Tv a partire dalle 21 di domenica 16 agosto.