Salernitana-Scafatese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Salernitana-Scafatese di Sabato 15 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C

SALERNO – Sabato 15 agosto, alle ore 21:00, allo stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana-Scafatese, match valido per la Coppa Italia Serie C. Archiviata la fase dei ritiri estivi, per la Salernitana è il momento di riaccendere i motori e fare sul serio. Sabato 15 agosto si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione agonistica dei granata, attesi al debutto nel primo turno di Coppa Italia Serie C

La prima nota positiva riguarda la cornice di pubblico: la gara si disputerà regolarmente alla presenza di entrambe le tifoserie. Sugli spalti dell’Arechi, accanto ai circa 3.000 sostenitori di fede granata, prenderanno posto anche circa 500 tifosi canarini giunti da Scafati per sostenere la formazione ospite. Sul piano tecnico, la Salernitana si presenta all’appuntamento come un cantiere ancora parzialmente aperto. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è attivamente al lavoro sul mercato per assicurarsi quegli innesti di spessore necessari a recitare un ruolo da protagonista assoluta in campionato; il match di coppa offrirà comunque a mister Serse Cosmi l’opportunità di verificare i meccanismi di squadra e valutare l’inserimento dei nuovi acquisti.

La Scafatese punta a migliorare il reparto di centrocampo in questa fase del mercato e ha siglato un accordo con il Campobasso per l’arrivo in Campania di Juan Ignacio Brunet, centrocampista argentino classe 1998.Per lui nella scorsa stagione 29 presenze e 2 reti con la maglia della formazione molisana.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SALERNITANA-SCAFATESE]

I convocati della Salernitana

Portieri: 1 Čevers, 12 Galeotti, 22 Cataldo.

Difensori: 3 Zoia, 14 Villa, 16 Llano, 26 Heinz, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 36 Matino, 51 Russo*, 53 Sorbino, 54 Nastri, 72 Vuillermoz.

Centrocampisti: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 8 Tascone, 23 Mastrovito, 25 Djibril, 45 Di Vico, 77 Cardoni.

Attaccanti: 7 Achik, 21 Boncori, 32 Lescano.

I convocati della Scafatese

Portieri: Becchi, Forte, Lamberti.

Difensori: Altobello, Baldan, Esposito C., Faiello, Guerra, Manzi, Novella, Ortisi, Scognamiglio, Suhs, Terribili.

Centrocampisti: Brunet, De Chiara, Esposito A., Proia, Tripi, Santarpia.

Attaccanti: Convitto, Dambros, De Michele, Maggio, Molinaro, Palmieri, Volpicell.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alessandro Colelli di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Mongelli-Giordano. IV Ufficiale: Liotta.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SALERNITANA – La Salernitana di Serse Cosmi si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Galeotti; linea difensiva composta da Hainz, Matino e Anastasio; a centrocampo agiscono Llano, Tascone, Gyabuaa e Villa; sulla trequarti operano Achik e Cardoni a supporto dell’unica punta Lescano.

COME ARRIVA LA SCAFATESE – La Scafatese di Giovanni Ferraro si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Becchi; linea difensiva composta da Novela, Baldan, Suhs e Ortisi; a centrocampo agiscono De Chiara, Tripi e Proia; in attacco il tridente Palmieri–Molinaro–Maggio guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Galeotti; Hainz, Matino, Anastasio; Llano, Tascone, Gyabuaa, Villa; Achik, Cardoni; Lescano. Allenatore: Cosmi.

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novela, Baldan, Suhs, Ortisi; De Chiara, Tripi, Proia; Palmieri, Molinaro, Maggio. Allenatore: Ferraro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Salernitana-Scafatese, valida per la Coppa Italia Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.