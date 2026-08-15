Inter, buona l’ultima: Stones decide l’amichevole col Betis al San Nicola

Diretta Inter-Betis di sabato 15 agosto 2026: debutto con gol per John Stones, nerazzurri già in forma Champions

BARI – ’Inter di Cristian Chivu archivia l’estate nel modo migliore, superando il Betis per 1-0 nell’ultima amichevole pre‑stagionale disputata al San Nicola di Bari. Un test di livello, contro una squadra che – proprio come i Campioni d’Italia – giocherà la prossima Champions League, ma che ha mostrato un divario evidente rispetto ai nerazzurri. L’Inter ha infatti dominato per larghi tratti, confermando automatismi, intensità e qualità già da pieno ritmo agonistico.

Indice

Nel primo tempo i nerazzurri controllano il gioco con ordine, gestendo tempi e spazi, mentre il Betis prova a rendersi pericoloso in ripartenza, soprattutto con Antony. La ripresa è invece un monologo interista: la squadra di Chivu aumenta i giri del motore, crea diverse occasioni e sfiora il vantaggio con Ange‑Yoan Bonny, che ha due chance nitide per sbloccare il risultato.

Il gol decisivo arriva nel finale e porta la firma di John Stones, all’esordio in maglia nerazzurra. Il difensore inglese, arrivato in estate, bagna il debutto con una rete da centravanti aggiunto, premiando la pressione offensiva dell’Inter e chiudendo la partita sul meritato 1-0.

Un’amichevole, certo, ma dal peso specifico importante: l’Inter appare già solida, brillante e consapevole, mentre il Betis dovrà intervenire sul mercato per colmare le lacune evidenziate. Da qui in avanti, per entrambe, si comincia a fare sul serio.

Tabellino

INTER (ITA): Martinez J. (dal 17′ st Provedel I.), Bisseck Y. (dal 25′ st Stones J.), Bovio L. (dal 1′ st Akanji M.), Bastoni A. (dal 17′ st Pavard B.), Diouf A. (dal 17′ st Luis Henrique), Barella N. (dal 17′ st Mkhitaryan H.), Calhanoglu H. (dal 1′ st Sucic P.), Zielinski P. (dal 25′ st Stankovic A.), Carlos Augusto (dal 1′ st Dimarco F.), Esposito F. (dal 38′ st Iddrissou J.), Bonny A. (dal 25′ st Martinez L.). A disposizione: Akanji M., Di Gennaro R., Dimarco F., Iddrissou J., Luis Henrique, Martinez L., Mkhitaryan H., Pavard B., Provedel I., Stankovic A., Stones J., Sucic P. Allenatore: Chivu C..

BETIS (ESP): Valles A. (dal 1′ st Zhuravskyi Y.), Bellerin H. (dal 10′ pt Ortiz A.), Bartra M., Natan, Garcia F. (dal 28′ st Firpo J.), Bernal F. (dal 16′ st Bouare G.), Roca M. (dal 28′ st Fidalgo A.), Antony (dal 16′ st Garcia P.), Fornals P. (dal 1′ st Isco), Riquelme R. (dal 28′ st Losada I.), Hernandez C. (dal 16′ st Deossa N.). A disposizione: Bouare G., Deossa N., Fidalgo A., Firpo J., Garcia P., Isco, Losada I., Ortiz A., Zhuravskyi Y. Allenatore: Pellegrini M..

Reti: al 37′ st Stones J. (Inter (ITA)) .

Ammonizioni: al 20′ st Esposito F. (Inter (ITA)) al 45’+4 st Natan (Betis (ESP))

I precedenti tra Inter e Betis

Le due squadre tornano ad affrontarsi a quasi quattro anni di distanza dall’ultima volta. L’ultimo precedente risale infatti al 17 dicembre 2022 quando, durante la pausa per i Mondiali in Qatar, Inter e Betis pareggiarono 1-1 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Al vantaggio iniziale degli spagnoli con Juanmi rispose Darmian. Le due compagini non si sono mai sfidati in una partita ufficiale.

Presentazione del match

Sabato 15 agosto, nella cornice dello Stadio San Nicola di Bari andrà in scena Inter-Betis, match amichevole; calcio di inizio alle ore 19:30. Da una parte del campo ci saranno i nerazzurri, all’ultimo test prima dell’esordio in campionato, in programma il 22 agosto alle ore 18:30 contro il Monza. Nelle ultime tre amichevoli la squadra di Chivu ha battuto il Manchester City ai rigori, pareggiato 1-1 contro il Milan e vinto 2-1 contro la Juventus. Dall’altra parte ci sarà invece il Betis, reduce da un precampionato positivo nel quale spiccano la vittoria per 3-1 contro l’Arsenal e quella per 4-0 contro il Lione. La squadra di Pellegrini inizierà la propria stagione venerdì 21 agosto in casa contro la Real Sociedad.

QUI INTER – L’Inter, di Cristian Chivu, scende in campo con il 3-5-2. In porta ci sarà Martinez con Pavard, Bastoni e Akanji a formare il tridente difensivo. A centrocampo Diouf e Dimarco saranno larghi con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto centralmente. Il tandem offensivo sarà composto da Esposito e Bonny.

QUI BETIS – Il Betis, allenato da Manuel Pellegrini, risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Valles, i terzini saranno Bellerin e Garcia con Bartra e Natan a completare il reparto difensivo. A centrocampo ci saranno Bernal e Bouare, mentre Garcia, Fornals e Riquelme agiranno sulla trequarti alle spalle di Deossa.

Le probabili formazioni di Inter-Betis

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Akanji; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

REAL BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Bernal, Bouare; Garcia, Fornals, Riquelme; Deossa. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Inter-Betis sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, Sky Sport e TV8. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Inter-Betis in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La sfida sarà inoltre disponibile su NOW e in modalità pay per view su OneFootball.