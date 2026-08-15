Pronostici del 16 agosto 2026: Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C

Pronostici di Domenica 16 agosto 2026 sono dedicati alle gare dei 32esimi di finale di Coppa Italia e al primo turno di Coppa Italia di Serie C

La giornata calcistica di Domenica 16 agosto 2026 é dedicata alle gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e al primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ecco un’analisi dettagliata degli incontri previsti per questa giornata.

Frosinone-Juve Stabia 1 (Coppa Italia, ore 18)

Allo Stirpe, il confronto tra Frosinone e Juve Stabia ripropone un duello visto nell’ultima Serie B, ma con una cornice estiva che aggiunge variabili legate alla condizione atletica. I giallazzurri hanno sfruttato il ritiro per smaltire i carichi e integrare gli ultimi arrivi, tra cui Terzic, mentre la Juve Stabia si presenta con una preparazione improntata sulla brillantezza e sulla rapidità, elementi pensati per superare la fisicità del reparto difensivo avversario. Una gara che potrebbe offrire indicazioni chiare sullo stato dei lavori di entrambe.

Genoa-Ascoli 1 (Coppa Italia, ore 18.30)

Il debutto ufficiale del Genoa di Daniele De Rossi contro l’Ascoli si presenta come un primo test significativo dopo un ritiro intenso e un ultimo match estivo che ha lasciato la sensazione di una squadra ancora in costruzione. I rossoblù puntano a mostrare progressi nel palleggio e nella continuità di gioco, con curiosità crescente attorno al rientro di Havel, che potrebbe iniziare a ritagliarsi spazio nelle rotazioni. L’Ascoli arriva invece con il ritmo già nelle gambe, forte di un precampionato che lo ha visto affrontare avversari di categoria superiore per accelerare l’ingresso nella nuova stagione.

Hellas Verona-Virtus Entella 1 (Coppa Italia, ore 20.30)

Al Bentegodi, l’Hellas Verona ospita la Virtus Entella in una sfida che rappresenta un primo spartiacque stagionale. Il Verona ha lavorato su intensità e pressing alto, caratteristiche che Gattuso considera fondamentali per una squadra che deve salvarsi o consolidarsi in massima serie. L’Entella, consapevole del gap di categoria, ha puntato invece sull’organizzazione e sulla corsa, sfruttando le amichevoli estive per affinare i meccanismi e presentarsi con un’identità tattica chiara.

Lazio-Mantova 1 (Coppa Italia, ore 21.15)

All’Olimpico, l’esordio ufficiale della Lazio di Gennaro Gattuso contro il Mantova è carico di attesa. La preparazione biancoceleste è stata dura, improntata sulla disciplina tattica e sul carattere, elementi che il nuovo tecnico considera imprescindibili. Il Mantova arriva senza pressioni ma con una condizione atletica già avanzata, frutto di un ritiro mirato proprio a reggere l’urto contro una big di Serie A. Una partita che potrebbe raccontare molto del nuovo corso laziale.

Pescara-Sambenedettese 1 (Coppa Italia di Serie C, ore 21)

Il derby dell’Adriatico tra Pescara e Sambenedettese accende il primo turno di Coppa Italia Serie C. Il Pescara si presenta con una squadra giovane e una preparazione focalizzata sulla freschezza atletica, mentre la Sambenedettese arriva con entusiasmo dopo il 4-0 rifilato al Lanciano nell’ultimo test estivo. La trasferta vietata ai residenti nelle Marche aggiunge una nota di tensione a una sfida che promette ritmo e intensità fin dal primo minuto.

Lecco-Desenzano 1 (Coppa Italia di Serie C, ore 21)

Al Rigamonti-Ceppi, il confronto tra Lecco e Desenzano diventa un indicatore chiaro dello stato dei ritiri estivi. Il Lecco arriva dopo cinque settimane e mezzo di preparazione pesante, ma con una rosa ancora incompleta a causa del mercato aperto. Il Desenzano, neopromosso dalla Serie D, si presenta invece con un telaio già collaudato e con innesti integrati, frutto di un precampionato lineare che potrebbe fare la differenza nella gestione dei ritmi.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 agosto 2026