Coppa Italia Para Climbing 2026: a Milano un debutto di stagione carico di emozioni e grandi prestazioni

La prima tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026 si è svolta a Milano con 48 atleti, nuove categorie, podi di alto livello e la presenza del Presidente CIP Lombardia Pierangelo Santelli

La stagione Para Climbing 2026 si apre nel migliore dei modi alla palestra Rockspot di Milano, dove la prima tappa di Coppa Italia FASI ha riunito 48 atleti provenienti da tutta Italia, dando vita a una giornata intensa, inclusiva e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l’evento, la presenza del Presidente CIP Lombardia Pierangelo Santelli, che ha sottolineato la crescita e il valore del movimento paralimpico dell’arrampicata.

Le gare hanno mostrato un livello tecnico elevatissimo, con atleti capaci di interpretare tracciati complessi e di regalare al pubblico prove di grande determinazione. Nella AU2 femminile domina Lucia Capovilla (Fiamme Oro), seguita da Susanna Cenati e Laura Di Mauro. In AL1, successo per Tommaso Mazzotti, mentre in AL2 è David Kammerer a salire sul gradino più alto del podio. Nel comparto femminile, vittoria per Fiamma Cocchi, protagonista di una prova brillante.

Nelle categorie visive, Simone Salvagnin conquista la B1 maschile, mentre Giulia Buonaiuto trionfa nella B1 femminile. In B2, oro per Pietro Serventi. Gare combattute anche nelle categorie RP: in RP1 vincono Gian Matteo Ramini e Maria Laura Muratori, mentre in RP2 si impongono Chiara Cavina e Marta Riva. In RP3, successi per Simone Tiozzo ed Elisa Martin.

Grande attenzione anche per le nuove categorie Open Fisici e Open Visivi, introdotte per includere atleti con disabilità permanenti non rientranti nelle classificazioni internazionali. A vincere sono Cesare Cunico (Open Fisici) e Michele Yongan Montrasio (Open Visivi).

Un avvio di stagione che conferma la crescita del settore, sia in termini numerici che qualitativi, come evidenziato dalla DT Nazionale Cristina Cascone, soddisfatta per l’affluenza record e per il livello dei tracciati. Le parole degli atleti – da Lucia Capovilla a Tommaso Mazzotti, fino a Fiamma Cocchi – raccontano entusiasmo, ambizione e un percorso di preparazione sempre più professionale.

La Coppa Italia Para Climbing 2026 parte dunque con un segnale forte: un movimento in espansione, capace di unire sport, inclusione e talento. Nei prossimi giorni arriveranno le convocazioni per la Coppa del Mondo di Salt Lake City, primo appuntamento internazionale di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.