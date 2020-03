La storia della Coppa Italia: tutte le squadre partecipanti

Sono ben 381 le squadre ad aver presto parte alla Coppa Nazionale, di seguito tutte le statistiche su presenze e vittorie.

ROMA – La Coppa Italia 2019/2020 rischia seriamente di non avere un epilogo, tanto meno un vincitore. La Federcalcio sta cercando di incastrare al meglio le date per portare a termine la stagione con il conseguente sacrificio della Coppa Nazionale che, dunque, potrebbe saltare nonostante manchino solo tre partite alla conclusione. Nel corso della sua storia, però, la Coppa Italia ha regalato pagine di storia importanti al libro del calcio italiano a cominciare dalle squadre partecipanti. Sono ben 381 le compagini ad aver preso parte almeno a un’edizione della competizione: davanti a tutti Bologna, Inter, Milan e Juventus con 72 apparizioni, seguite da Brescia, Lazio, Genoa, Roma e Torino a quota 71. Di seguito il lungo elenco con tutte le squadre che hanno preso parte, almeno una volta, alla Coppa Italia.

Le 381 squadre partecipanti alla Coppa Italia

72 volte: Bologna, Inter, Juventus, Milan

71 volte: Brescia, Genoa, Lazio, Roma, Torino

70 volte: Napoli

69 volte: Atalanta, Fiorentina

68 volte: L.R. Vicenza

67 volte: Verona

65 volte: Palermo

64 volte: Cagliari

63 volte: Bari, Sampdoria

59 volte: Udinese

55 volte: Monza

53 volte: Parma

52 volte: Modena

51 volte: Como, Pescara

50 volte: Lecce

49 volte: Catania, Reggiana

48 volte: Cesena, Padova

47 volte: Ascoli, Foggia, Perugia

44 volte: Pisa

43 volte: Catanzaro, SPAL

42 volte: Cremonese

41 volte: Triestina, Venezia

40 volte: Empoli

39 volte: Piacenza

38 volte: Avellino, Livorno

37 volte: Reggina, Varese

36 volte: Cosenza, Novara, Taranto

35 volte: Salernitana, Ternana

32 volte: Messina

30 volte: Sambenedettese

29 volte: Alessandria, Ancona, Arezzo, Mantova

28 volte: Siena

27 volte: Lucchese, Spezia

26 volte: Chievo

23 volte: Pistoiese, Pro Patria

22 volte: Treviso

20 volte: Lecco, Ravenna, Rimini

19 volte: Crotone

18 volte: Carpi, Casertana

17 volte: Benevento, Cittadella, Juve Stabia, Prato, Pro Vercelli

16 volte: Virtus Entella

15 volte: AlbinoLeffe, Frosinone

14 volte: Grosseto

13 volte: Pontedera, Potenza, Sassuolo, Trapani

12 volte: Cavese, Savona

11 volte: Carrarese, Fanfulla, Fidelis Andria, L’Aquila, Lumezzane

10 volte: Barletta, Biellese, Forlì, Sanremese, Teramo

9 volte: Brindisi, Feralpisalò, Legnano, Marzotto Valdagno, Nocerina, Savoia, Vigevano

8 volte: Alma Juventus Fano, Crema, Fiumana, Gubbio, Manlio Cavagnaro, Südtirol

7 volte: Campobasso, Casale, Gallaratese, Grion Pola, Ilva Bagnolese, Pavia, Pordenone, Seregno, Vado

6 volte: Acqui, Andrea Doria, Asti, Baracca Lugo, Civitavecchiese, Cusiana, Falck, Foligno, Forlimpopoli, Liguria, Littorio Rivarolo, Maceratese, MATER, Ponziana, Pro Gorizia, Rovigo, Signa 1914, Siracusa, Valpolcevera

5 volte: Acireale, Bassano Virtus, Cuneo, Derthona, Fermana, Gualdo Casacastalda, Imolese, Jesi, Latina, Manfredonia, Massese, Matera, Monopoli, Pinerolo, Rende, Sorrento, Viareggio, Viterbese Castrense

4 volte: Alfa Romeo, AlzanoCene, Ampelea, Audace SME, CRDA Monfalcone, Giarre, Imperia, Matelica, Mestrina, Paganese, Pontisola, Portogruaro, Renate, Sangiovannese, Savoia Marchetti, Virtus Lanciano

3 volte: Alba Motor, Albenga, AltoVicentino, Aquila Montevarchi, Cantù, Caratese, Casalini, Castel di Sangro, Cerignola, Chieti, Dinasimaz Popoli, Gallipoli, Juventus Domo, Licata, Martina, Molfetta, Molinella, Pro Italia, Pro Sesto, Rapallo, Sampierdarenese, San Marino, Sempre Avanti, Supertessile Rieti, Tiferno, Trani, Valenzana, Vis Pesaro, Virtus Casarano, Virtus Francavilla

2 volte: Acciaierie e Ferriere Novi, Akragas, Armando Diaz, Atletico Catania, Bacoli Sibilla Flegrea, Baratta Battipaglia, Brescello, Campodarsego, Carbosarda, Casalecchio, Castellarano, Cecina, Centese, Chieri, Chioggia Sottomarina, Codogno, Corniglianese, Delta Rovigo, Edera Trieste, Este, Fiorente, Fiorenzuola, Giana Erminio, Giulianova, Juventus Siderno, Lanerossi Schio, Lodigiani, Melfi, Novese, Pergocrema, Pirelli, Pro Palazzolo, Real Marcianise, Redaelli, SAFFA Fucecchio, San Donà, Saronno, Saviglianese, Sestri Levante, Sora, Spes Genova, Trento, Trevigliese, Tritium, Tuttocuoio, Turris, Virescit Bergamo, Voghera

1 volta: Abbiategrasso, Adriese, Aeronautica Torino, Albalonga, Amatori Bologna, Ardens, Arona, Arsa, Atletico Roma, Audace Livorno, Aullese, AZ Picerno, Belluno, AC Bologna, Campania, Cantieri Tosi, Caronnese, Carpenedolo, Carraresi Padova, Castelbolognese, Castelfranco Emilia, Castel Rigone, Castelsardo, Celano Olimpia, Centrale del Latte Genova, Cervia, Cirio, Città di Marino, Civilerghe Mazzano, Corradini Suzzara, Correggese, Dopolavoro Ferroviario Catania, Dopolavoro Ferroviario Trieste, Dolo, Enotria Goliardo, Enrico Toti Livorno, Faenza, Fasano, FEDIT, Feltrese, FIAT, Figline, CS Firenze, Fiume, Forte dei Marmi, Fortitudo Pro Roma, Fortitudo Trieste, Francavilla, FC Francavilla, Frattese, Galbani, Galliate, GEA Firenze, Gela, Genovese, Gerli, Giovinezza Sacile, Giugliano, Guidonia Montecelio, Ideale, Ilva Savona, Isotta Fraschini, Italia Ancona, Italia Padova, Ivrea, Juventus Italia, Lancia, Lanusei, Leffe, Libertas, Libertas Milano, Libertas Venezia, Liberty, Mantovana, Marsala, Meda, Mezzocorona, US Milanese, Molassana, Montecatini, Monterosi, Nissena, Oderzo, Officine Meccaniche, Olbia, Olginatese, Orbetello, Palmese, Panaro Modena, Pastore, Pescina VG, Petrarca, Pieris, Pizzighettone, Poggibonsi, Pomezia, Pomigliano, Ponsacco, San Giorgio Fois, Pro Livorno, Pro Piacenza, Pro Vasto, RapalloBogliasco, R.C. Angolana, Rezzato, Roman, US Romana, Russi, Saint-Christophe, Sansepolcro, Sansovino, Santarcangelo, Santegidiese, Santhià, Sarnese, Scafatese, Sicula Leonzio, Stelvio Olona, Tamai, Termoli, Terracina, Tigullio, US Torinese, Torres, Trastevere, Varazze, Ventimigliese, Vercellesi Erranti, Vico Equense, Vincenzo Benini, Vola Genova, Zara.