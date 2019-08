Coppa Italia 2019-2020: il programma del secondo turno

Il programma del secondo turno della Coppa Italia 2019/2020: si parte domani, 10 agosto, alle ore 18:30.

ROMA – Domani, sabato 10 agosto, avrà inizio il secondo turno della Coppa Italia 2019/2020, dove scenderanno in campo le venti compagini di Serie B, mentre dal prossimo turno entreranno in scena anche buona parte delle squadre di Serie A. L’unico incontro previsto per la giornata di San Lorenzo è quello tra Ascoli e Pro Vercelli; gran parte dei match si giocheranno domenica sera alle 20:30 e alle 20:45. Di seguito il programma completo per il secondo turno.

Date ed orari del secondo turno di Coppa Italia

SABATO

Ascoli – Pro Vercelli h 18:30

DOMENICA

Spezia – Pro Patria h 18:00

Chievo – Ravenna h 18:30

Venezia – Catania h 19:00

Pescara – Mantova h 20:30

Frosinone – Carrarese h 20:30

Cittadella – Padova h 20:30

Trapani – Piacenza h 20:30

Monopoli – Cosenza h 20:30

Cremonese – Virtus Francavilla h 20:30

Empoli – Reggina h 20:30

Benevento – Monza h 20:30

Entella – Sudtirol h 20:30

Perugia – Triestina h 20:30

Pordenone – Feralpisalò h 20:30

Crotone – Arezzo h 20:45

Juve Stabia – Imolese h 20:45

Pisa – Potenza h 20:45

Salernitana – Catanzaro h 20:45

Livorno – Carpi h 20:45