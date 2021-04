XII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo: ecco quando

La gara più antica d’Italia si correrà dal 6 all’ 8 maggio 2021. Un percorso di quasi 700 chilometri, tra Lombardia, Piemonte e Liguria

GENOVA – Pochi giorni ci separano dalla partenza della XII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo, la gara più charmant e antica d’Italia, che si correrà dal 6 all’ 8 maggio 2021.

La “Signora” delle gare per la prima volta nella sua storia si appresta ad aprire il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport, per un’edizione che si preannuncia ricca di novità e importanti iniziative sul territorio, puntando i fanali sulla Liguria, regione che ospita parte rilevante della competizione.

Gianni Berrino, Assessore Turismo e Grandi Eventi di Regione Liguria dichiara: “Grazie a questa importante competizione il fascino dei gioielli della meccanica italiana ed estera si sposa e si confonde con la bellezza delle nostre Riviere e di Genova attraversando da Levante a Ponente le strade tortuose ma affascinanti della Liguria. La nostra regione ha fatto la storia dei motori grazie alle tante competizioni che si sono disputate in passato come testimonia il circuito di Ospedaletti che sarà teatro del passaggio della corsa di quest’anno”.

Simona Ferro, Assessore Sport di Regione Liguria afferma: “La Milano Sanremo auto storiche è l’ennesimo grande evento sportivo che la Liguria si appresta ad ospitare nel 2021, a testimoniare come lo sport sia parte integrante del DNA della nostra regione. Una gara così importante va oltre al puro merito sportivo, ci porta indietro negli anni con vetture che hanno segnato la storia della meccanica mondiale, avremo il piacere di ammirare le performance di straordinarie auto su panorami fantastici dove saranno protagoniste sin dall’autodromo di Monza e poi Milano, per terminare nella bellissima Sanremo, passando per Rapallo e Santa Margherita Ligure, la piazzetta di Portofino, Genova e Loano. Sport, tradizione, cultura per mettere al centro la Liguria”.

Il percorso

Con rinnovato spirito e passione, i “bolidi di ieri” stanno scaldando i motori per intraprendere un percorso di quasi 700 chilometri, tra Lombardia, Piemonte e Liguria, toccando città e paesaggi dal fascino intramontabile.

Dopo una prima giornata carica di emozioni, tra un giro di pista all’Autodromo di Monza, “Tempio della velocità” di fama internazionale, e un passaggio nel cuore di Milano, venerdì 7 maggio gli equipaggi attraverseranno il suggestivo scenario delle Langhe, alla volta del territorio ligure.

Ripercorrendo la celebre “Ruta”, passando per Rapallo, arriveranno a Portofino dove, novità assoluta di quest’anno, grazie alla collaborazione della Municipalità del Comune, si terrà un esclusivo défilé riservato alle auto partecipanti nell’affascinante cornice della Marina di Portofino.

“La Storia delle automobili. La grande classica che, oggi, richiama appassionati con i mezzi d’epoca più affascinanti di sempre fa rotta anche nel nostro splendido territorio. D’altra parte, già nelle cartoline e nelle illustrazioni degli anni ’20, le belle auto utilizzavano il Golfo del Tigullio come sfondo naturale di bellezza iconica. – ricorda Matteo Viacava, Sindaco di Portofino – Aspettiamo questa magnifica carovana che profuma di storia, di mito e di Italia venerdì 7 maggio e speriamo che questo possa essere un segnale forte di normalità e ripartenza”.

La seconda giornata di gara si concluderà con il soggiorno presso le due strutture tradizionalmente partner della manifestazione, l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo e il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure.

“Sono molto orgoglioso che anche quest’anno Rapallo sia stata scelta come tappa intermedia della Rievocazione storica automobilistica Milano – Sanremo, una manifestazione prestigiosa e ricca di valore storico – dichiara il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che prosegue – L’evento rappresenta il connubio tra la migliore ingegneria automobilistica del passato, le più prestigiose firme del design, la sana competizione sportiva e la promozione delle bellezze naturali del nostro Paese, tra le quali Rapallo entra a pieno diritto offrendo variegati scenari paesaggistici suggestivi. Questo è uno dei primi eventi di spicco che si svolge in questa stagione turistica, speriamo che sia di buon auspicio per una cauta e progressiva ripresa del nostro Paese”.

Sabato 8 maggio sarà il giorno decisivo durante il quale gli equipaggi dovranno sostenere le ultime prove speciali: dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo si addentreranno nel centro di Genova fino al suo fulcro, la celebre piazza De Ferrari.

“La Milano – Sanremo è un pezzo di assoluto prestigio nel panorama delle rievocazioni storiche automobilistiche – commenta l’Assessore Comunale allo Sviluppo Turistico e Marketing Territoriale Laura Gaggero – Sono quindi orgogliosa e felice che le affascinanti auto classiche della XII edizione di questa gara, tra le più antiche in Italia, facciano tappa a Genova percorrendo il suo iconico centro storico per arrivare nella maestosa piazza De Ferrari, cuore della nostra città. Sarà un’occasione per puntare i fari su Genova e per schiacciare l’acceleratore sulle tante iniziative di promozione e mettere il turbo alla stagione turistica”.

Affrontando le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, gli equipaggi sosteranno poi per un light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano e concluderanno le prove cronometrate all’interno del Circuito di Ospedaletti, luogo simbolo del motorsport.

“Sabato 8 maggio ospiteremo con grande piacere a Marina di Loano la XII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, in programma dal 6 all’8 maggio prossimi. È un evento di portata internazionale con il quale Marina di Loano condivide i valori di stile tradizione, eccellenza e passione per la competizione sportiva improntata ai principi di correttezza e lealtà. – racconta Gianluca Mazza, A.D. di Marina di Loano – Siamo pronti a collaborare con gli organizzatori dell’evento per assicurare ai nostri ospiti la migliore accoglienza possibile”.

“È con grande entusiasmo che il Comune di Ospedaletti, in collaborazione con il Comitato Circuito di Ospedaletti, ha accolto l’invito di ospitare le prove cronometrate della Coppa Milano Sanremo, a riconferma della storica collaborazione tra i Comuni di Sanremo e Ospedaletti per gli importanti eventi motoristici. – precisa il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti – Saremo lieti di veder sfrecciare lungo le vie del nostro circuito automobilistico gli splendidi esemplari di automobili che prenderanno parte alla competizione. Sarà una nuova conferma di ospitalità e di collaborazione da parte del nostro Comune nelle iniziative legate ai Motori”.

La gara volgerà al suo termine a Sanremo, la celebre città dei Fiori, con la tradizionale sfilata in Corso Matteotti. A seguire, la cena di gala e le premiazioni che si svolgeranno presso l’affascinante location dell’Hotel Royal, con originali cadeaux omaggiati dal prestigioso The Mall, outlet di lusso della città.

“La Coppa Milano Sanremo – afferma Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo – rappresenta un felice connubio sportivo e di spettacolo tra la nostra città e la gara più antica d’Italia. Ancora una volta Sanremo sarà il punto di arrivo di un evento che si afferma con forza nel panorama delle grandi competizioni classiche e che dalle celebri strade della Lombardia e del Piemonte giunge nella Riviera dei Fiori, in un vincente mix di storia, fascino e suggestione, capace di attirare da sempre l’attenzione di tantissimi appassionati. É con grande piacere, quindi, che ospitiamo ancora una volta l’arrivo di questa gara, certi che saprà regalarci grandi emozioni e valorizzare il nostro territorio, che tanto si presta a far da cornice ad eventi di questo rilievo”.

In questa sua XII edizione, la Signora delle Gare non si pone solo come una competizione sportiva, ma come una vera e propria experience a 360 gradi, volta ad esaltare il territorio e le sue ricchezze. In questo modo, quello che è sempre stato un suggestivo sfondo alla gara, diventa protagonista grazie ai partner che la sospengono: Cuvage, eccellenza italiana dello spumante metodo classico e official supplier dell’evento per il settore beverage, il Consorzio dell’Olio d’Oliva e la località di Pietrabruna, portavoce delle specialità gastronomiche del territorio, gradito omaggio per tutti gli equipaggi.

“Grandi eventi, promozione del territorio e delle tradizioni, valorizzazione dei prodotti dop e igp: per far conoscere la Liguria in tutto il mondo occorre mettere in sinergia questi elementi fondamentali – sottolinea Carlo Siffredi, presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio Dop Riviera Ligure – Per questo motivo abbiamo aderito alla rievocazione di questa storica manifestazione. Le nostre bottiglie accompagneranno gli equipaggi e molti appassionati in un viaggio all’insegna dell’eleganza, ​del gusto e di un sapore indimenticabile come l’olio dop della nostra regione”.

“Il Comune di Pietrabruna, in collaborazione con i due produttori locali La Colombiera e La Bottega di Giulia, – precisa Massimo Rosso, Sindaco di Pietrabruna – offre il dolce tipico della zona, la “Stroscia”, nel formato più piccolo. Si tratta di un dolce semplicemente fantastico, unico nel suo genere, diffuso già nel 1800, il cui nome deriva dal fatto che non si può tagliare ma si deve rompere (struscià) con le mani. Come Amministrazione e soprattutto come appassionato di sport motoristici ed ex ufficiale di gara CSAI ho trovato molto bello poter collegare il nostro dolce storico ad una competizione automobilistica con auto che hanno fatto la storia dei rally”.

“Crediamo fortemente nel valore di questa gara che da sempre è sinonimo di eleganza e autenticità del Made in Italy oltre che ambasciatore dei nostri territori. Anche noi della Cuvage per natura siamo tutto questo e lavoriamo quotidianamente per tutelare, proteggere e sviluppare l’arte della produzione degli spumanti Piemontesi da sempre apprezzati in tutto il mondo. Finalmente dopo un anno di fermo la gara riprenderà il suo percorso e noi non potevamo mancare come Partner.” Queste le parole di Stefano Ricagno – Direttore della Cuvage.

La manifestazione è patrocinata da: Comune di Milano, Comune di Monza, Regione Piemonte, Comune di Aqui Terme, Regione Liguria.