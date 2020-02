Il Coronavirus sospende anche tre partite di Serie A: ecco quali

Sospese tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per il 23 febbraio. Tra queste anche Atalanta – Sassuolo, Verona – Cagliari e Inter – Sampdoria

ROMA – L’allarme per il Coronavirus non risparmia il calcio. Al termine della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, tenutasi in serata nella sede della Protezione civile, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure straordinarie che verranno adottate nei prossimi giorni per limitare la diffusione del virus. Tra queste anche il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter – Sampdoria, già in programma per domenica 23 febbraio.

“Il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domenica in Veneto e in Lombardia”. Questo il lapidario annuncio del Presidente del Consiglio.

Il ministro dello Sport ha inviato una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò in cui si chiede “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio”.

Poco dopo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha annunciato che” la partita Inter-Sampdoria verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati” e che domani mattina in Prefettura sarà rifatto il punto della situazione