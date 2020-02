Atalanta – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Sassuolo del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Domenica 23 febbraio alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Sassuolo, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche ed il gioco espresso dalle due squadre. Da una parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dalla magica notte in Champions League con il netto successo nei confronti del Valencia. In campionato gli orobici vengono dalla vittoria casalinga contro la Roma ed in classifica occupano il quarto posto solitario con 45 punti. Dall’altra parte c’è la squadra emiliana che è reduce dalla sconfitta casalinga nel derby contro il Parma ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 29 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ATALANTA-SASSUOLO IN DIRETTA Domenica 23 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dall 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Qualche cambio rispetto al match di mercoledì per Gasperini che dovrebbe confermare il classico 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Caldara. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Castagne e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Malinovskyi a supporto del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero schierarsi col classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, pacchetto arretrato composto da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Ferrari. A centrocampo Magnanelli e Locatelli in cabina di regia mentre davanti Berardi, Djuricic e Boga a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Atalanta – Sassuolo, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta – Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara, Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Gewiss Stadium