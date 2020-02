Hellas Verona – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Cagliari del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

VERONA – Domenica 23 febbraio alle ore 15 si giocherà Hellas Verona – Cagliari, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dal pareggio esterno contro l’Udinese ed in classifica occupano la sesta posizione, in coabitazione con Parma e Milan, con 35 punti. Dall’altra parte c’è la squadra sarda che non vince da due mesi e mezzo: nell’ultimo turno sconfitta casalinga contro il Napoli per gli uomini di Maran che in classifica sono scivolati in undicesima posizione con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 23 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Amrabat e Pessina in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre agiranno alle spalle dell’unica punta Stepinski.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe affidarsi al classico 4-3-1-2 con Cragno tra i pali, reparto arretrato formato da Mattiello e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Klavan. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Rog e Ionita mezze ali mentre davanti Nainggolan a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Cagliari, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Cagliari

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Zaccagni, Verre, Stepinski. Allenatore: Juric

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Rog, Cigarini, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi