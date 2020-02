Inter – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Sampdoria del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Domenica 23 febbraio alle ore 20.45 andrà in scena Inter -Sampdoria, incontro valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i nerazzurri che sono reduci dal successo esterno contro il Ludogorets in Europa League. In campionato, invece, la squadra di Conte viene dalla sconfitta esterna contro la Lazio ed in classifica occupa la terza posizione con tre punti di ritardo dalla vetta. Dall’altra parte c’è la Doria che è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina ed in classifica occupa la quartultima posizione con 23 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 23 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Padelli favorito sul rientrato Handanovic, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Eriksen e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Young. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto arretrato formato da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Colley e Tonelli. A centrocampo Linetty ed Ekdal in cabina di regia con Thorsby e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Gabbiadini e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Sampdoria, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Inter – Sampdoria

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello, Thorsby, Linetty, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: San Siro