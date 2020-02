Pagelle 25° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 25° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BOLOGNA – La venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria in rimonta del Napoli sul campo del Brescia. Insigne e Fabianz Ruiz regalano il successo alla squadra partenopea mentre alle Rondinelle non basta Chancellor

Finisce in parità tra Bologna e Udinese, al termine di una partita sostanzialmente equilibrata. Okaka segna nel primo tempo ma i rosoblu non si arrendono e trovano il pareggio con Palacio nel recupero. la Juventus vince sul campo della Spal e conferma il primato in classifica: reti di Cristiano Ronaldo e Ramsey per il successo della formazione bianconera mentre ai padroni di casa non basta il rigore di Petagna. Nell’anticipo serale 1-1 tra Fiorentina e Milan: rossoneri in vantaggio in avvio di ripresa e con l’uomo lasciano troppi spazi ai viola che prima colgono il pareggio e nel finale rischiano di portare a casa i tre punti.

Lunch match domenicale sarà Genoa – Lazio; compito difficile per la squadra di Nicola, che, terzultima con punti, si trova ad affrontare una scatenata squadra biancoceleste, che grazie a una lunga serie di risultati utili consecutivi (incluse undici vittorie di fila) si é portata a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Alle 15 il Torino, che viene da cinque ko di seguito, ospita il Parma, settimo a quota 35. Alle 18 é la volta di Roma – Lecce: i giallorossi, dopo la sconfitta rimediata a Bergamo, sono quinti con 39 punti; i salentini, grazie a tre vittorie consecutive, sono sedicesimi a quota 23, a tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Per allarme Coronavirus non si giocheranno Atalanta – Sassuolo, Verona – Cagliari e Inter – Sampdoria.

Dove e quando trovare le pagelle della venticinquesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 23 febbraio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 21 febbraio

20.45

Brescia-Napoli (pagelle – tabellino)

Sabato 22 febbraio

15.00

Bologna-Udinese (pagelle – tabellino)

18.00

Spal-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 23 febbraio

12.30

Genoa-Lazio (pagelle – tabellino)

15.00

Verona-Cagliari (pagelle – tabellino)

Atalanta-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Torino-Parma (pagelle – tabellino)

18.00

Roma-Lecce (pagelle – tabellino)

20.45

Inter-Sampdoria (pagelle – tabellino)