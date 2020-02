Serie A, Genoa – Lazio: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Genoa – Lazio: incontro della venticinquesima giornata del campionato di serie A, calcio d’inizio alle ore 12,30

GENOVA – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per l’incontro tra Genoa – Lazio, incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Sanabria e Favilli coppia d’attacco; per gli ospiti modulo speculare con Immobile e Caicedo tandem offensivo. A dirigere il match del Ferraris sarà il fischietto Maresca della sezione di Napoli.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Lazio

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Sanabria, Favilli. A disposizione: Marchetti, Ichazo, Barreca, Goldaniga, Zapata, Rovella, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Pandev, Destro. Allenatore: Nicola

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Acerbi, Bastos, Lukaku, Cataldi, Minala, Correa, Lazzari, Anderson, Parolo, Adekanye. Allenatore: Inzaghi S.