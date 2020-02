Giornata un pò anomala in Serie A con ben tre incontri rinviati per l’allarme Coronavirus. Spicca Getafe – Sivilia e Atletico Madrid – Villareal nella Liga

Domenica 23 febbraio con tante sfide nei principali campionati b. Partiamo da quelli italiani con un ricco cartellone dalla Serie A fino alla C. Ben quattro le partite rinviate in Serie A, ovvero quelle delle 15 e il posticipo serale tra Inter e Sampdoria. Seguiremo pertanto il lunch match Genoa – Lazio delle 12.30 ma anche la sfida della Roma con il Lecce e diverse partite tra B e C con Catania – Ternana in primo piano con la webcronaca. Nel resto d’Europa in primo piano alcuni match di Liga e Premier League ma si gioca anche in Bundesliga, Primeira Liga e altri minori. Prima di consultare i risultati in tempo reale, sguardo a chi è già sceso in campo.

Partiamo dalla Superliga in Argentina con il 4-0 del Newells Old Boys sul Colon e il 2-2 dell’Atletico Tucuman sul Lanus. In Ecuador poker dell’U. Catolica contro Orense mentre in Messico vincono per 2-1 in casa Leon con Necaxa e Cruz Azul sul Tigres, il Club America invece passa 1-0 in casa del Monterrey. Passiamo al Perù con il 2-0 esterno del Cesar Vallejo in casa dell’U. de Deportes mentre chiudono sul 2-2 Nacional e Cerro Largo in Uruguay. In Australia nell’A-League 3-0 del Sydney in casa del Central Coast Mariners mentre nella W-League 7-0 esterno del Melbourne Victory sul Newcastel e 5-0 casalingo del Brisbane Road sul Canberra. Chiudiamo con il campionato Primavera 1 in Italia dove la Juventus ha sconfitto per 1-0 il Pescara grazie a una rete di Sekulov al 18′ del primo tempo.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > febbraio



14:00 Uzbekistan - Bielorussia



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



00:15 River Plate - Millonarios 1-0



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



22:00 Jorge Wilstermann - Independiente del Valle



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Newell's Old Boys - Colón de Santa Fe 4-0



01:50 Atlético Tucumán - Lanús 2-2



21:35 Arsenal de Sarandí - Vélez Sarsfield



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



01:00 Deportivo Morón - Alvarado 1-0



01:35 Atlanta - Ferro Carril Oeste 2-1



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



21:00 Almagro - Villa Dálmine



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Defensores Unidos de Zárate - Justo José de Urquiza

Fénix - San Telmo

Sacachispas - Tristan Suárez



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



01:30 Ferro Carril Oeste de General Pico - Deportivo Madryn 2-1



21:00



Camioneros - Sol de Mayo de Viedma

Maipú - Huracán de Las Heras



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



21:30



Gimnasia de Concepción del Uruguay - Douglas Haig

Juventud Unida de Gualeguaychú - Las Parejas



Argentina > Torneo de Reserva 2019/2020



15:00



River Plate II - Defensa y Justicia II

Huracán II - Independiente II

Vélez Sarsfield II - Argentinos Juniors II

Racing Club de Avellaneda II - Newell's Old Boys II

Gimnasia de La Plata II - Atlético Tucumán II

Lanús II - Estudiantes II

Aldosivi II - San Lorenzo II

Central Córdoba SdE II - Banfield II

Rosario Central II - Arsenal de Sarandí II

Colón de Santa Fe II - Boca Juniors II

Patronato de Paraná II - Talleres de Córdoba II

Godoy Cruz II - Unión de Santa Fe II



Australia > A-League 2019/2020



08:00 Central Coast Mariners - Sydney FC 0-3



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30 Club Brugge KV - Sporting Charleroi



18:00 RSC Anderlecht - AS Eupen



20:00 KAA Gent - Sint-Truidense VV



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00



Nacional Potosí - Club Aurora

Royal Pari - Blooming



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



14:30



Sloboda Tuzla - FK Mladost Doboj-Kakanj

Čelik Zenica - Zrinjski Mostar



17:30 Široki Brijeg - Borac Banja Luka



Brasile > Campeonato Paulista 2020



20:00 Santo André - SP - Red Bull Bragantino



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



19:30 Lagarto - SE - Freipaulistano - SE



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 Vitosha Bistritsa - PFC Beroe 1-2



13:15 Lokomotiv Plovdiv - Tsarsko Selo Sofia



15:30 Etar Veliko Tarnovo - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2020



00:30 Everton - Unión La Calera 0-1



16:00 La Serena - Santiago Wanderers



21:30 Universidad de Chile - Coquimbo Unido



Cina > Super League 2020







Beijing Guoan - Hebei China Fortune FC rinv.

Henan Jianye - Shanghai Shenhua rinv.

Guangzhou Evergrande - Chongqing Lifan rinv.

Shanghai SIPG - Tianjin Tianhai rinv.



Cipro > First Division 2019/2020



15:00



Ethnikos Achna - Anorthosis Famagusta FC

Paphos FC - APOEL Nikosia



17:00



AEK Larnaca - Nea Salamina

Olympiakos Nikosia - AEL Limassol



Colombia > Primera A 2020 Apertura



01:30 Deportes Tolima - Atlético Junior sosp.



21:15 La Equidad - Cúcuta Deportivo



Colombia > Primera B 2020 Apertura



21:00 Fortaleza FC - Cortuluá



21:30



Boca Juniors de Cali - Llaneros FC

Real Cartagena - Valledupar FC Real

Real San Andrés - Barranquilla FC



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



AD San Carlos - Municipal Grecia rinv.



01:00 LD Alajuelense - Jicaral 1-0



03:00 Deportivo Saprissa - La U Universitarios 3-1



22:00 Limón FC - Santos de Guápiles



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 Dinamo Zagabria - NK Inter Zaprešić



17:30 NK Istra 1961 - Slaven Belupo



Croazia > 2. HNL 2019/2020



15:00



NK Croatia Zmijavci - NK Dugopolje

NK BSK Bijelo Brdo - NK Osijek II



Danimarca > Superliga 2019/2020



12:00 FC Nordsjælland - SønderjyskE 0-1 *



14:00



Randers FC - Odense BK

Lyngby BK - Esbjerg fB



16:00 Silkeborg IF - FC Copenaghen



18:00 Aalborg BK - Brøndby IF



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa



02:00 Universidad Catolica - Orense SC 4-0



19:30 Mushuc Runa - El Nacional



22:00 Emelec - Guayaquil City



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



01:30 Chalatenango - Independiente San Vincente 0-0



02:00



Alianza - Águila 1-0

Sonsonate FC - Municipal Limeño 0-3



02:15 Isidro Metapán - FAS 0-1



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 AS Saint-Étienne - Stade Reims



17:00 Stade Rennes - Nîmes Olympique



21:00 Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Bayer Leverkusen - Augsburg



18:00 Wolfsburg - Mainz 05



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98

Arminia Bielefeld - Hannover 96

SV Sandhausen - Karlsruher SC



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg 0-0 *



14:00 Hallescher FC - SpVgg Unterhaching



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020







Hannover 96 II - FC St. Pauli II rinv.

Hamburger SV II - Weiche Flensburg 08 rinv.



14:00



Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg II

VfB Oldenburg - Schwarz-Weiß Rehden



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020







ZFC Meuselwitz - Rot-Weiß Erfurt non disputa

FC Viktoria 1889 Berlin - Bischofswerdaer FV rinv.



13:30 Berliner AK 07 - Hertha BSC II



Germania > Regionalliga West 2019/2020



15:00 SV Rödinghausen - Alemannia Aachen



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



SC Freiburg - MSV Duisburg

Bayern München - SC Sand

1. FFC Frankfurt - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - FF USV Jena



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



11:00



1. FC Saarbrücken - Turbine Potsdam II

Bor. Mönchengladbach - Werder Bremen

Bayern München II - Arminia Bielefeld

1899 Hoffenheim II - VfL Wolfsburg II



14:00



FSV Gütersloh 2009 - BV Cloppenburg

FC Ingolstadt 04 - 1. FFC Frankfurt II

SG 99 Andernach - SV Meppen



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Hertha BSC - Holstein Kiel



12:00 Chemnitzer FC - FC St. Pauli



14:00 1. FC Union Berlin - Hamburger SV



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Borussia Dortmund - Viktoria Köln

Wuppertaler SV - MSV Duisburg

FC Schalke 04 - Rot-Weiß Oberhausen



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg

FC Augsburg - Kickers Offenbach

1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt 04



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Hamburger SV - Hallescher FC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00 VfL Bochum - Alemannia Aachen



13:00



FC Hennef 05 - Wuppertaler SV

Bor. Mönchengladbach - SV Lippstadt 08



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 SV Darmstadt 98 - SpVgg Unterhaching



14:00 1. FSV Mainz 05 - Karlsruher SC



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



Molynes United - Dunbeholden FC

Tivoli Gardens - Waterhouse FC

UWI Pelicans - Cavalier FC



Giappone > J1 League 2020



05:00 Shimizu S-Pulse - FC Tokyo 1-3



06:00



Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers 3-0

Yokohama F. Marinos - Gamba Osaka 1-2



08:00 Vissel Kobe - Yokohama FC 1-1



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Panetolikos - Panionios GSS



16:15



Atromitos - Skoda Xanthi

Volos NFC - AE Larisa



18:30



AEK Athen - OFI Heraklion

PAOK Saloniki - Olympiakos Piräus



Grecia > Super League 2 2019/2020



12:00 Panachaiki GE - Ergotelis 2-0 *



13:00 Apollon Larisa - Chania Kissamikos 0-0 *



14:00 Apollon Smyrnis - AO Kerkyra



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



01:00 Xelaju MC - CD Puerto de Iztapa 0-0



02:00 Deportivo Mixco - Antigua GFC 1-1



18:00 Sanarate - Cobán Imperial



19:00 Santa Lucía - Deportivo Malacateco



20:00 Siquinalá FC - Comunicaciones



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Odisha FC - Kerala Blasters



India > I-League 2019/2020



12:30 TRAU FC - East Bengal FC 1-0 *



14:30 Chennai City FC - Aizawl FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00



Manchester United - Watford FC

Wolverhampton Wanderers - Norwich City



17:30 Arsenal FC - Everton FC



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



13:00 Shahr Khodro FC - Naft Masjed Soleyman 0-0 *



13:45 Sepahan FC - Persepolis



16:00 Esteghlal - FC Zob Ahan



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Hapoel Ra'anana - Bnei Yehuda Tel Aviv



19:15 Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Kfar Saba



Italia > Serie A 2019/2020







Verona - Cagliari rinv.

Inter - Sampdoria rinv.

Atalanta - Sassuolo rinv.



12:30 Genoa - Lazio 0-1 *



15:00 Torino - Parma rinv.



18:00 Roma - Lecce



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Pordenone - Chievo Verona

Salernitana - Livorno



21:00 Crotone - Pescara



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Juventus II - Pianese

Olbia - Pistoiese

Pontedera - Alessandria



17:30



Giana Erminio - Como rinv.

Calcio Lecco 1912 - Aurora Pro Patria rinv.



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Arzignano - Calcio Padova rinv.

Cesena - Vicenza

FeralpiSalò - Carpi rinv.

Gubbio - Reggiana

Piacenza - Sambenedettese rinv.

Ravenna Calcio - Triestina



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Catania - Ternana

Cavese - Bari

Monopoli - ASD Sicula Leonzio

Reggina - Paganese

Viterbese - Potenza



17:30



Casertana - Vibonese

AZ Picerno - Bisceglie

Rende - Avellino



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - Sanremese

Bra - Savona

Caronnese - Verbania Calcio

USD Fezzanese - Seravezza

Ghivizzano Borgo - Chieri

Lavagnese - Fossano Calcio

Lucchese - SC Ligorna 1922

Real Forte Querceta - Casale

Vado - Prato



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Brusaporto - Virtus Bolzano

Castellanzese - Seregno

Folgore Caratese - Sondrio

Inveruno - US Scanzorosciate

Legnano - Villa d'Almè

US Levico Terme - Pro Sesto

Milano City FC - Pontisola

NibionnOggiono - Caravaggio

SS Tritium 1908 - Dro

Virtus Bergamo - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



Este - AC Mestre rinv.



14:30



ASD Cjarlins Muzane - Legnago

Clodiense - US Adriese

Porto Tolle - Villafranca

Union Feltre - Montebelluna

Luparense - ASD Campodarsego

San Luigi - APC Chions

Tamai - Caldiero Terme

SSD Vigasio - AC Belluno



Italia > Serie D Girone D 2019/2020







AC Crema - Forlì rinv.

Fiorenzuola - Lentigione Calcio rinv.

Mantova - AC Fanfulla 1874 rinv.

Progresso - USD Vigor Carpaneto 1922 rinv.



14:30



Alfonsine FC 1921 - Ciliverghe Mazzano

US Breno - Franciacorta

Correggese - AC Calvina Sport

Mezzolara - ASD Sasso Marconi 1924

Savignanese - Sammaurese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Albalonga - Foligno

ASD Cannara - Pomezia Calcio

US Gavorrano - Grassina

Monterosi FC - Montevarchi

AC Sangiovannese - Grosseto

Scandicci - Aglianese Calcio

Tuttocuoio - Ponsacco



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - Vastogirardi

ASD Pineto Calcio - Tolentino

AC Cattolica Calcio - AC Sangiustese

Real Giulianova - Atletico Terme Fiuggi

Matelica - Jesina Calcio

Montegiorgio Calcio - Campobasso

Porto Sant'Elpidio - SN Notaresco

US Recanatese - Chieti

Vastese Calcio - Avezzano Calcio



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Budoni - Aprilia

Città di Anagni - Torres

Lanusei Calcio - ASD Trastevere

Sassari Latte Dolce - US Ladispoli

Muravera - Turris

Cassino Calcio 1924 - Team Nuova Florida

Ostia Mare - ASD Vis Artena

Portici 1906 - Latina

Tor Sapienza - Arzachena



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Agropoli - FC Francavilla

Audace Cerignola - Sorrento

Brindisi - ACD Nardò

Casarano - Foggia

Città di Fasano - Gladiator

FBC Gravina - Gelbison

ASG Nocerina - Team Altamura

Taranto FC - US Bitonto

Grumentum Val d'Agri - Fidelis Andria



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Biancavilla - ASD SS Nola 1925

FC Messina - Savoia

Calcio Cittanovese - Giugliano

Corigliano - USD Palmese

Licata - Palermo

Marsala - ASD Troina

Marina di Ragusa - Acireale

Roccella - Messina

San Tommaso - US Castrovillari



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



Atalanta - Lazio rinv.



10:00 Juventus - Pescara 1-0



14:30 Chievo Verona - Fiorentina



Kosovo > Superliga 2019/2020



13:00



KF Gjilani - KF Flamurtari

KF Ballkani - KF Ferizaj

KF Trepça'89 - KF Dukagjini



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



16:00



F91 Dudelange - Union Titus Pétange

US Mondorf - FC Differdange 03

RFCU Luxemburg - Jeunesse Esch

Victoria Rosport - Blue Boys Muhlenbach

FC Rodange 91 - Etzella Ettelbruck

CS FOLA Esch - UNA Strassen



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020



13:00 Makedonija GP - Akademija Pandev 0-0 *



14:00



Sileks Kratovo - KF Shkëndija 79

FK Rabotnički - KF Shkupi

FK Renova - FC Struga



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Rapide Oued Zem - Renaissance de Berkane



19:00 Hassania US Agadir - Olympique de Khouribga



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Club León - Club Necaxa 2-1



02:00 Cruz Azul - UANL Tigres 2-1



04:00 CF Monterrey - CF América 0-1



19:00 Pumas UNAM - Monarcas Morelia



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00



Venados FC - Dorados de Sinaloa 4-3

Cafetaleros de Chiapas - Club Celaya 0-1



04:00 Cimarrones de Sonora - CF Atlante 0-0



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Yalmakan FC - Pumas UNAM II 2-2



00:15 Inter Playa - Cafetaleros de Chiapas II 5-0



02:00



Club Irapuato - Cruz Azul Hidalgo 4-4

Cafessa Jalisco - Cañoneros Marina 0-2

Club Tepatitlán - Alacranes de Durango 0-0

Mineros de Fresnillo FC - Leones Negros II 2-1



02:30 Atlético Reynosa - Correcaminos UAT II 2-1



20:00 Atlético Bahia - Cimarrones de Sonora II



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



17:30 CF Monterrey - Puebla FC



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



17:00 FK Budućnost Podgorica - FK KOM Podgorica



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Jigawa Golden Stars - Wikki Tourists

Lobi Stars - Plateau United

Rivers United FC - Kano Pillars

MFM FC - Heartland FC

Adamawa United FC - Ifeanyi Uba

Sunshine Stars - Enugu Rangers

Akwa United - Warri Wolves

Katsina United - Abia Warriors FC

Nasarawa United FC - Enyimba Aba



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



Guaraní - River Plate rinv.



21:45 Club Olimpia - Cerro Porteño



Peru > Primera División 2020 Apertura



02:00 Universitario de Deportes - Universidad Cesar Vallejo 0-2



19:00 Mannucci - Academia Cantolao



21:30 Ayacucho FC - Alianza Lima



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



Paços de Ferreira - FC Famalicão

Moreirense FC - CD Santa Clara



18:30 Sporting CP - Boavista



21:00 Sporting Braga - Vitória Setúbal



21:30 FC Porto - Portimonense SC



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 Académico de Viseu - SL Benfica B 1-0 *



16:00



CD Cova Piedade - Varzim SC

CD Mafra - FC Penafiel



17:00 CD Nacional - Académica de Coimbra



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão



12:45 Sporting CP - Sporting Braga



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Norte



16:00 Vitória Guimarães - CD Nacional



Romania > Liga 1 2019/2020



15:30



FC Viitorul Constanța - Academica Clinceni

Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti

Astra Giurgiu - Sepsi OSK



19:00 CS Universitatea Craiova - CFR Cluj



Scozia > Premiership 2019/2020



14:30 St. Johnstone FC - Rangers FC



16:00 Celtic FC - Kilmarnock FC



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



14:00 NK Bravo - NK Tabor Sežana



16:00 NK Domžale - NŠ Mura



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 CA Osasuna - Granada CF 0-3 *



14:00 CD Alavés - Athletic Bilbao



16:00 Real Valladolid - Espanyol Barcelona



18:30 Getafe CF - Sevilla FC



21:00 Atlético Madrid - Villarreal CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 CD Lugo - Real Oviedo 1-0 *



16:00 Real Zaragoza - Deportivo La Coruña



18:15



Extremadura UD - CD Mirandés

Málaga CF - Racing Santander



21:00 Rayo Vallecano - SD Huesca



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30



Getafe CF B - Rayo Majadahonda

UD Melilla - UP Langreo



12:00



UD Ibiza - Sporting Gijón B

Atlético Baleares - Racing Ferrol

Atlético Madrid B - Pontevedra CF

Celta Vigo B - UD Las Palmas B

Las Rozas CF - Peña Deportiva



17:00



Real Madrid Castilla - UD SS Reyes

Marino de Luanco - CF Internacional



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00 Burgos CF - CD Tudelano



17:00



Real Unión - SD Amorebieta

UD Logroñés - CA Osasuna B

Unionistas CF - Salamanca CF UDS

CD Guijuelo - CD Leonesa

CD Izarra - CD Calahorra

Barakaldo CF - CD Alavés B



18:00 Real Sociedad B - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



UE Llagostera - Orihuela CF

FC Andorra - Levante UD B

CD Ebro - Villarreal CF B

Valencia CF B - CF Badalona



17:00



Lleida Esportiu - SD Ejea

CD Castellón - Gimnàstic

UE Olot - CE Sabadell



18:00



UE Cornellà - AE Prat

CF La Nucía - Espanyol Barcelona B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:30



Sevilla Atlético - San Fernando CD

Cádiz CF B - Córdoba CF



17:00



Marbella FC - RB Linense

Recreativo Huelva - Atlético Sanluqueño CF

Real Murcia - UCAM Murcia CF

Algeciras CF - FC Cartagena



17:30 Yeclano Deportivo - CP Villarrobledo



18:00 Recreativo Granada - Don Benito



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Real Sociedad - UDG Tenerife Sur



12:00



Madrid CFF - Atlético Madrid

Levante UD - CD Tacón

EDF Logroño - FC Barcelona



13:00 Real Betis - Athletic Bilbao



18:30 Valencia CF - Rayo Vallecano



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - Servette Genève

FC Lugano - FC Sion

FC St.Gallen - BSC Young Boys



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



CS Hammam-Lif - Espérance de Tunis

Stade Tunisien - US Monastir

AS Slimane - CA Bizertin



16:00 Club Sportif Sfaxien - JS Kairouan



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 1-1 *



14:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü



17:00 Fenerbahçe - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Giresunspor - Balıkesirspor 0-2 *



14:30 Altay Izmir - Adanaspor



17:00 Istanbulspor - Boluspor



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



00:00 Nacional - Cerro Largo 2-2



21:00



Deportivo Maldonado - Liverpool

Danubio - Montevideo Wanderers

Progreso - Plaza Colonia



Venezuela > Primera División 2020



20:00 Trujillanos FC - Caracas FC



21:00



Metropolitanos FC - GV Maracay

Estudiantes de Mérida - Carabobo FC

Deportivo La Guaira - Portuguesa FC

Zulia FC - LALA