Serie A, anche Torino – Parma rinviata a data da destinarsi per allarme Coronavirus

Dopo che nella serata di ieri erano state sospese tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per il 23 febbraio, é stata rinviata anche Torino – Parma

TORINO – Dopo che nella serata di ieri, all termine della riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, il Premier Giuseppe Conte aveva annunciato le misure straordinarie che verranno adottate nei prossimi giorni per limitare la diffusione del virus e, conseguentemente, si era deciso di rinviare a data da destinarsi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter – Sampdoria, un’altra gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A é stata rimandata. Si tratta di Torino – Parma, in programma per oggi alle ore 15. La decisione è stata presa a fronte di tre nuovi casi a Torino.

Il Torino Calcio ha prontamente comunicato che i biglietti già venduti saranno validi per il recupero.