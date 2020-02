I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 23 febbraio sono dedicati integralmente alla venticinquesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi di sabato, domenica 23 febbraio si gioca la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Genoa – Lazio 2 (ore 12.30)

Lunch match di domenica è Genoa – Lazio. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 0-3 a Bologna ma in classifica restano terzultimi con punti. Lanciatissimi i biancocelesti, che dopo il record delle undici vittorie consecutive, hanno battuto e sorpassato l’Inter, portandosi a quota 56, a -1 dalla capolista Juventus.

Atalanta – Sassuolo 1 (ore 15)

L’Atalanta, galvanizzata dall’impresa in Champions, in campionato é quarta con 45 punti e reduce dalla vittoria casalinga in rimonta contro la Roma. Il Sassuolo proviene dalla sconfitta interna di misura nel derby emiliano contro il Parma e in classifica é dodicesimo a quota 29.

Hellas Verona – Cagliari 1 (ore 15)

Il sorpendente Verona proviene dal pareggio a reti inviolate sul campo dell’Udinese e in classifica é sesto con 35 punti, in zona Europa. Il Cagliari, che nel 2020 non a ancora vinto, é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Napoli ed é undicesimo a quota 32.

Torino – Parma 1 (ore 15)

Il Torino proviene da cinque sconfitte consecutive, ultima delle quali quellaa San Siro contro il Milan e in classifica é scivolato al quattodicesimo posto con 27 punti. Otto lunghezze in più per il Parma, settimo e reduce dalla vittoria di misura ottenuta in casa del Sassuolo.

Roma – Lecce 1 (ore 18)

La Roma proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta sul campo dell’Atalanta e in classifica è quinta con 39 punti. Quattordici lunghezze in meno per il Lecce, sediccesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro la Spal, la terza di fila.

Inter – Sampdoria over 2,5 (ore 20.45)

Posticipo sera é Inter – Sampdoria. I nerazzurri provengono dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, che costata loro il primo posto in classifica; ora sono terzi con 54 punti, a -3 dalla capolista Juventus. I blucerchiati sono reduci dalla disfatta interna (1-5) contro la Fiorentina e sono diciassettesimi a quota 23.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 febbraio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 181 euro