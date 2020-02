Genoa – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Lazio del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

GENOVA – Domenica 23 febbraio alle ore 12.30 andrà in scena Genoa – Lazio, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è il Grifone che sta vivendo un momento di forma positivo come dimostrato dai due successi consecutivi contro Cagliari e Bologna. La squadra di Nicola occupa la terzultima posizione in classifica con 22 punti. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che viene dall’importantissimo successo casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa la seconda posizione con un solo punto di ritardo dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 23 febbraio alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca minuto per minuto.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello. A centrocampo Cassata in cabina di regia con Behrami e Jagiello mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Ankersen e Criscito. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Sanabria e Pinamonti.

QUI LAZIO – Idee chiare per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, reparto arretrato formato da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Lazio, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Genoa – Lazio

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ankersen; Behrami, Cassata, Jagiello, Criscito, Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris