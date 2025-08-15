Con Liverpool-Bournemouth si apre il massimo campionato inglese, squadre di A in campo per la Coppa Italia. Successo per Botafogo e Palmeiras in Copa Libertadores
Copa Libertadores in apertura di questo venerdì 15 agosto. Il Ferragosto si è dunque aperto con tre incontri validi come andata degli ottavi di finale. Una rete di Artur dopo appena un minuto ha deciso Botafogo RJ-LDU Quito. Senza reti tra Libertad e River Plate mentre poker esterno per il Palmeiras contro l’U. de Deportes: gara decisa già nella prima mezz’ora con le reti di Gomez su rigore al 7′ quindi Lopez al 12′ e Vitor Roque al 30′ e nella ripresa a segno ancora Lopez alla mezz’ora con i locali in dieci dall’8′ per il rosso diretto a Riveros.
Nella Copa Sudamericana due vittorie a domicilio ovvero dell’Atletico-MG sul Godoy Cruz per 2-1 e del Central Cordoba sul Lanus 1-0. Nella CONCACAF Central American Cup registriamo il 3-1 dell’Independiente sul Verdes, il pari senza reti tra Motagua e Cartagines e il poker dello Xelaju sull’Esteli. In Colombia 2-1 del Pereira sull’America de Cali e 1-0 dell’Envigado in casa del Pasto. Nella Copa Costa Rica poker dell’Ad Aserri sul Guadalupe.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. In African Nations Championship troviamo alle 16 Guinea-Algeria e alle 19 Niger-Sudafrica mentre in Premier League al via la stagione alle ore 21 con Liverpool-Bournemouth mentre in Ligue 1 alle 20:45 si riparte con Rennes-Marsiglia. Giornata di Coppa in Germania e in Italia con Empoli-Reggiana alle ore 18 quindi Sassuolo-Catanzaro alle 18:30 e ancora Lecce-Juve Stabia alle 20:45 e Genoa-Vicenza alle 21:15.
AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP
Guinea - Algeria 16:00
Niger - Sudafrica 19:00
ARGENTINA TORNEO BETANO - CLAUSURA
Aldosivi - Belgrano 20:30
ARMENIA PREMIER LEAGUE
Van - Urartu 15:00
AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE
Karvan - Gabala 15:00
BELGIO JUPILER LEAGUE
Leuven - Genk 20:45
BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA
Lida - Minsk 2 16:00
Lokomotiv Gomel - Ostrovets 17:00
BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA
Smorgon - Arsenal Dzerzhinsk 17:00
Slavia Mozyr - Gomel 19:55
BULGARIA PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia - Montana 18:00
Lok. Plovdiv - Slavia Sofia 20:15
CILE LIGA DE PRIMERA
U. Espanola - Deportes Iquique 21:00
CINA SUPER LEAGUE
Shanghai Port - Henan Songshan Longmen 13:35
Yunnan Yukun - Wuhan Three Towns 14:00
COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA
Pereira - America De Cali 2-1 (Finale)
Pasto - Envigado 0-1 (Finale)
Alianza - Once Caldas 23:00
COSTARICA COPA COSTA RICA
Ad Aserri - Guadalupe 4-2 (Finale)
CROAZIA HNL
Vukovar 1991 - Istra 1961 18:45
DANIMARCA 1ST DIVISION
Aalborg - Horsens 19:00
B.93 - Esbjerg 19:00
Hvidovre IF - Aarhus Fremad 19:00
DANIMARCA SUPERLIGA
Nordsjaelland - FC Copenhagen 18:00
Fredericia - Sonderjyske 20:00
EGITTO PREMIER LEAGUE
Petrojet - Kahrabaa Ismailia 17:00
Al Ahly - Pharco 20:00
Haras El Hodood - National Bank Egypt 20:00
ESTONIA MEISTRILIIGA
Parnu JK Vaprus - Tammeka 18:30
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA
Gnistan - VPS 17:00
FRANCIA LIGUE 1
Rennes - Marsiglia 20:45
FRANCIA LIGUE 2
Bastia - Pau FC 20:00
Clermont - Troyes 20:00
Grenoble - Laval 20:00
Nancy - Boulogne 20:00
Red Star - Amiens 20:00
GALLES CYMRU PREMIER
Briton Ferry - Cardiff Metropolitan 20:45
Connah's Q. - Bala Town 20:45
GERMANIA DFB POKAL
FC Gutersloh - Union Berlino 18:00
Grossaspach - Leverkusen 18:00
Saarbrucken - Magdeburg 18:00
Bielefeld - Brema 20:45
INGHILTERRA EFL CUP
Tranmere - Burton 20:45
INGHILTERRA PREMIER LEAGUE
Liverpool - Bournemouth 21:00
IRLANDA FAI CUP
Bohemians - Sligo Rovers 20:45
Cork City - Waterford 20:45
Finn Harps - Bray 20:45
Kerry - Cobh Ramblers 20:45
Salthill - Galway 20:45
ITALIA COPPA ITALIA
Empoli - Reggiana 18:00
Sassuolo - Catanzaro 18:30
Lecce - Juve Stabia 20:45
Genoa - L.R. Vicenza 21:15
MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI
Marocco U20 - Egitto U20 20:00
MONDO AMICHEVOLI PER CLUB
Bjelovar (Cro) - Kustosija (Cro) 17:30
NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP
Independiente (Pan) - Verdes (Blz) 3-1 (Finale)
Motagua (Hon) - Cartagines (Cos) 0-0 (Finale)
Xelaju (Gtm) - Esteli (Nic) 4-1 (Finale)
NORVEGIA ELITESERIEN
Strömsgodset - Bodo/Glimt 19:00
OLANDA EREDIVISIE
Telstar - Zwolle 20:00
PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Atl. Tembetary - 2 de Mayo 21:00
Recoleta - General Caballero JLM 23:30
PERU LIGA 1 - CLAUSURA
Grau - Comerciantes Unidos 22:00
POLONIA EKSTRAKLASA
Zaglebie - Lechia 18:00
Cracovia - Widzew Lodz 20:30
PORTOGALLO LIGA PORTUGAL
AFS - Casa Pia 16:30
ROMANIA SUPERLIGA
Unirea Slobozia - Metaloglobus Bucharest 18:00
Din. Bucuresti - UTA Arad 20:30
SERBIA SUPER LIGA
Cukaricki - Sp. Subotica 20:00
Mladost - Stella Rossa 20:00
SLOVENIA PRVA LIGA
Radomlje - Primorje 20:15
SPAGNA LALIGA
Girona - Vallecano 19:00
Villarreal - R. Oviedo 21:30
SPAGNA LALIGA2
Burgos CF - Cultural Leonesa 21:30
Valladolid - Ceuta 21:30
SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - PLAY OFF
Botafogo RJ (Bra) - LDU Quito (Ecu) 1-0 (Finale)
Libertad (Par) - River Plate (Arg) 0-0 (Finale)
U. de Deportes (Per) - Palmeiras (Bra) 0-4 (Finale)
SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF
Atletico-MG (Bra) - Godoy Cruz (Arg) 2-1 (Finale)
Central Cordoba (Arg) - Lanus (Arg) 1-0 (Finale)
SUD COREA K LEAGUE 1
Anyang - Pohang 12:00
Jeju SK - Gangwon 12:00
SVEZIA SUPERETTAN
Oddevold - Trelleborg 19:00
Utsikten - Varberg 19:00
SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA
Perlen-Buchrain - Luzern 17:00
Volketswil - Rapperswil-Jona 19:30
Ajoie-Monterri - Sion 20:00
Wettswil-Bonstetten - Zurigo 20:00
TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Esperance Tunis - Monastir 17:30
Marsa - Ben Guerdane 17:30
Olympique Beja - AS Gabes 17:30
Soliman - Metlaoui 17:30
TURCHIA SUPER LIG
Galatasaray - Karagumruk 20:30
UCRAINA PREMIER LEAGUE
Rukh Lviv - Obolon 17:00
UNGHERIA NB I.
Ujpest - Kisvarda 20:15
UZBEKISTAN SUPER LEAGUE
Pakhtakor - Sogdiana 16:00
VIETNAM V.LEAGUE 1
Cong An Ha Noi - Viettel 14:15