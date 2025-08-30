Elenco dei giocatori del Parma convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Cuesta per il campionato
Dopo la rifinitura mattutina al Mutti Training Center, il tecnico Carlos Cuesta ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida contro l’Atalanta, valida per la seconda giornata di Serie A Enilive. Il match è in programma oggi alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini, dove i gialloblù cercheranno il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus.
Non saranno della partita quattro elementi importanti della rosa:
- Hernani: ancora alle prese con problemi fisici, non ha recuperato in tempo per il match.
- Ondrejka: out per infortunio muscolare, tempi di recupero da valutare.
- Frigan: fermo ai box per un problema al ginocchio.
- Trabucchi: escluso per scelta tecnica, resta comunque aggregato al gruppo.
CONVOCATI PER LA GIORNATA
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 4 Balogh, 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordonez, 65 Plicco, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
CONVOCAZIONI PER SQUADRA