Lazio-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio-Hellas Verona di domenica 31 agosto 2025 in diretta: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 31 agosto, nella cornice dello Stadio “Olimpico” di Roma andrà in scena Lazio-Hellas Verona, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti non hanno iniziato bene questa stagione. Infatti la squadra di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dal Sinigallia di Como per due reti a zero soccombendo alle reti, entrambe nella ripresa, di Douvikas e Nico Paz.

A far visita alla Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Verona che ha iniziato con un pareggio per 1-1 in trasferta contro l’Udinese con la rete di Serdar che ha risposto all’iniziale vantaggio friulano di Kristensen. La gara sarà affidata al sig. Velerio Crezzini della sezione di Siena coadiuvato da Costanzo e Gerzelli, il quarto uomo sarà Colombo, mentre al VAR andranno Pezzuto e Maresca.

Tabellino in tempo reale

L’arbitro

Sarà Velerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere Lazio – Hellas Verona, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Seconda gara in Serie per questo direttore di gara, la prima fu Udinese-Monza nel finale della scorsa stagione.

I precedenti tra Lazio ed Hellas Verona

Sarà il trentanovesimo incrocio tra le due squadre all’Olimpico di Roma. Il bilancio è nettamente in favore dei padroni di casa che hanno vinto in ventitré occasioni contro le quattro scaligere, sono stati undici i pareggi tra le due squadre in terra laziale. Nei due incroci della scorsa stagiona la Lazio è uscita entrambe le volte vincitrice: 2-1 all’Olimpo e 3-0 al Bentegodi

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Ivan Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Provstgaard e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

QUI HELLAS VERONA – 3-5-2 per gli scaligeri di Paolo Zanetti. Tra i pali andrà Montipò, mentre la difesa sarà formata da Unai Nunez, Nelsson e Frase. Larghi a centrocampo stazioneranno Cham e Bradaric con Serdar, Bernede e Niasse a completare il reparto. Il tandem offensivo sarà composto da Giovane e Sarr.

Le probabili formazioni di Lazio – Hellas Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Hellas Verona, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Hellas Verona in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.