In Premier League c’è anche la trasferta del City, turno casalingo per l’Inter, trasferta per Juve e Lazio. Successo del Velez in Argentina
Il programma di domenica 31 agosto ha offerto al momento una giornata intensa e spettacolare per gli appassionati di calcio, con partite giocate in tutto il mondo che hanno acceso gli stadi e infiammato i tifosi. Dai campionati sudamericani alle coppe oceaniche, passando per la MLS e le leghe centroamericane, andiamo a vedere le principali partite già disputate.
Partiamo dall’Argentina con il Torneo Betano Clausura. La sfida tra Sarmiento Junín e Rosario Central è stata sospesa definitivamente nel primo tempo sullo 0-0 per maltempo. Vélez Sarsfield ha dominato il Lanús con un netto 3-0, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo: a segno Braina Romero dopo 22 minuti quindi nella ripresa Galvan al 5′ e Carrizo tre minuti dopo. In Brasile – Serie A Betano il Cruzeiro supera São Paulo 1-0 con rete di Mathes Pereira in una sfida equilibrata, portando a casa tre punti preziosi per la corsa al titolo.
In Cile – Liga de Primera Deportes Iquique batte Limache 2-1, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle fasi finali mentre in Colombia – Primera A Clausura il Pereira vince 2-0 contro Bucaramanga, mentre Independiente Medellín espugna Cali con un sorprendente 3-1.
Nel clásico costaricano, Alajuelense espugna il campo del Saprissa 1-0, in una gara tesa e combattuta e in Ecuador – Liga Pro Emelec ribalta Aucas 2-1, dimostrando carattere e solidità difensiva. Passiamo al Venezuela – Liga FUTVE Clausura dove il Monagas batte Metropolitanos 2-0, mentre La Guaira supera Portuguesa 3-1, confermandosi tra le squadre più solide del torneo.
In Messico da una parte la Liga MX Apertura con il Querétaro che vince 3-2 in casa del León, Tigres espugna Santos Laguna 1-0, Cruz Azul supera Guadalajara 2-1, mentre Club América regola Pachuca 2-0. Nella Liga de Expansión MX Apertura Venados batte Alebrijes Oaxaca 5-4, Irapuato pareggia 1-1 con Tampico Madero, e Zacatecas Mineros vince 3-2 contro Atlético Morelia.
Sguardo alla USA – Major League Soccer (MLS) con Philadelphia Union che vince 1-0 a Cincinnati, Charlotte espugna New England 2-1, DC United sorprende New York City 2-1. Pareggi tra Red Bulls–Columbus (0-0) e Toronto–Montreal (1-1), l’Austin FC batte San Jose 3-1 e Minnesota–Portland chiudono 1-1. L’Atlanta United vince 1-0 a Nashville Sporting KC supera Colorado 4-2 Houston Dynamo espugna St. Louis City 3-2.
Nella Canadian Premier League l’Atlético Ottawa domina Vancouver FC 3-1, consolidando la propria posizione in classifica con una prova convincente e in Australia Cup Finale spettacolare: Newcastle Jets si impone 4-2 su Avondale FC, conquistando il trofeo con una prestazione offensiva travolgente.
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vora - Tirana 17:00
Din. Tirana - Vllaznia 20:00
ALGERIA: LIGUE 1
Ben Aknoun - JS Kabylie 18:00
USM Alger - MC Alger 20:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Sarmiento Junin - Rosario 0-0 (Abbandonata)
Velez Sarsfield - Lanus 3-0 (Finale)
Aldosivi - Boca Juniors 19:30
Defensa y Justicia - Belgrano 21:45
Talleres Cordoba - Dep. Riestra 21:45
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Alashkert - Noah 14:00
AUSTRALIA: AUSTRALIA CUP
Avondale FC - Newcastle JetsQualificato 2-4 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Austria Vienna - Altach 17:00
Hartberg - SK Rapid 17:00
Tirol - Wolfsberger 17:00
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Karvan - Qarabag 15:00
Sabah Baku - Imisli FK 17:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Gent - Club Brugge 13:30
Leuven - St. Liege 16:00
Royale Union SG - Anderlecht 18:30
Genk - Waregem 19:15
BIELORUSSIA: PERSHAYA LIGA
BumProm Gomel - Gomel 2 13:00
Din. Minsk 2 - Volna Pinsk 15:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Cruzeiro - Sao Paulo 1-0 (Finale)
Flamengo - Gremio 21:00
Santos - Fluminense 21:00
Corinthians - Palmeiras 23:30
Mirassol - Bahia 23:30
Vitoria - Atletico-MG 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Arda - Beroe 16:00
Levski - CSKA 1948 Sofia 18:15
Ludogorets - Botev Plovdiv 20:30
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Atl. Ottawa - Vancouver FC 3-1 (Finale)
Valour - Pacific FC 21:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Deportes Iquique - Limache 2-1 (Finale)
Colo Colo - U. De Chile 21:00
CINA: SUPER LEAGUE
Wuhan Three Towns - Shanghai Shenhua 13:00
Shandong Taishan - Beijing Guoan 13:35
Shenzhen Xinpengcheng - Meizhou Hakka 13:35
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Pereira - Bucaramanga2 0-1 (Finale)
Dep. Cali - Ind. Medellin 1-3 (Finale)
Atl. Nacional - Envigado 21:00
Alianza - America De Cali 23:10
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Saprissa - Alajuelense 0-1 (Finale)
Cartagines - Puntarenas FC 19:00
CROAZIA: HNL
Lok. Zagreb - Osijek 18:15
Hajduk Split - Rijeka 21:00
DANIMARCA: 1ST DIVISION
Horsens - B.93 15:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Aarhus - Fredericia 14:00
Silkeborg - Sonderjyske 14:00
Odense - Nordsjaelland 16:00
Randers - FC Copenhagen 18:00
Brondby - Midtjylland 20:00
ECUADOR: LIGA PRO
Aucas - Emelec 1-2 (Finale)
Dep. Cuenca - Orense 22:30
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Al Masry - Kahrabaa Ismailia 17:00
Modern Sport - Haras El Hodood 17:00
Smouha - Petrojet 20:00
Wadi Degla - Zamalek 20:00
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Kalju - Kuressaare 16:00
Tammeka - Harju JK Laagri 18:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA
Gnistan - Jaro 16:00
Ilves - Mariehamn 16:00
Inter Turku - VPS 16:00
KTP - HJK 16:00
Oulu - Haka 16:00
SJK - KuPS 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Angers - Rennes 15:00
Le Havre - Nizza 17:15
Monaco - Strasburgo 17:15
Paris FC - Metz 17:15
Lione - Marsiglia 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Dresda - Schalke 13:30
Kaiserslautern - Darmstadt 13:30
Magdeburg - Furth 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Wolfsburg - Magonza 15:30
Dortmund - Union Berlino 17:30
Colonia - Friburgo 19:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Harbour View - Chapelton 22:00
Spanish Town Police - Dunbeholden 22:00
Waterhouse - Racing United 23:00
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Shimizu - Kashima 1-0 (*)
C-Osaka - Hiroshima 0-0 (*)
Kashiwa - Avispa Fukuoka 0-0 (*)
Kawasaki - Machida 0-0 (*)
Nagoya - Tokyo 0-0 (*)
Shonan - G-Osaka 0-0 (*)
Urawa - Albirex Niigata 0-0 (*)
GRECIA: SUPER LEAGUE
AEK - Asteras T. 19:00
PAOK - Atromitos 20:00
Panathinaikos - Levadiakos 21:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Comunicaciones - Aurora F.C. 0-2 (Finale)
Malacateco - Deportivo Achuapa 2-0 (Finale)
Coban Imperial - Antigua 23:00
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA
Marathon - Olimpia 2-0 (Finale)
Juticalpa - UPNFM 23:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton - Manchester City 15:00
Nottingham - West Ham 15:00
Liverpool - Arsenal 17:30
Aston Villa - Crystal Palace 20:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Shamrock Rovers - Drogheda 20:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
M. Tel Aviv - Netanya 19:00
B. Jerusalem - M. Haifa 19:30
ITALIA: COPPA ITALIA FEMMINILE
Trastevere Calcio D - Vicenza D 15:00
Venezia D - Frosinone D 17:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Fiorentina U20 - Inter U20 1-0 (*)
Monza U20 - Cagliari U20 0-0 (Intervallo)
Lazio U20 - Bologna U20 14:30
Milan U20 - Genoa U20 16:30
ITALIA: SERIE A
Genoa - Juventus 18:30
Torino - Fiorentina 18:30
Inter - Udinese 20:45
Lazio - Verona 20:45
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Padova 19:00
Südtirol - Sampdoria 19:00
Bari - Monza 21:00
Modena - Avellino 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Dolomiti Bellunesi - Novara 15:30
Inter U23 - Pro Patria 15:30
Lumezzane - Pergolettese 15:30
Arzignano - Virtus Verona 18:00
Trento - Brescia 18:00
Ospitaletto - L.R. Vicenza 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Pianese - Carpi 18:00
Ternana - Ascoli 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Altamura - Crotone 18:00
Picerno - Giugliano 18:00
Benevento - Casertana 21:00
Cosenza - Salernitana 21:00
Siracusa - Monopoli 21:00
KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE
Okzhetpes - Kairat Almaty 13:00
LETTONIA: VIRSLIGA
Auda - RFS 17:00
LITUANIA: A LYGA
Dziugas Telsiai - Siauliai FA 16:00
Zalgiris - FK Panevezys 17:25
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alebrijes Oaxaca - Venados 4-5 (Finale)
Irapuato - Tampico Madero 1-1 (Finale)
Atl. Morelia - Zacatecas Mineros2 3-0 (Finale)
Leones Negros - Tlaxcala 20:00
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Leon - Queretaro2 3-0 (Finale)
Santos Laguna - Tigres 0-1 (Finale)
Guadalajara - Cruz Azul 1-2 (Finale)
Club America - Pachuca 2-0 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Decic - Petrovac 19:00
Mladost DG - Buducnost 20:00
NORD E CENTRO AMERICA: LEAGUES CUP - PLAY OFF
Los Angeles Galaxy - Orlando City 23:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Kristiansund - Brann 14:30
Fredrikstad - Haugesund 17:00
HamKam - Sarpsborg 08 17:00
Sandefjord - Bodo/Glimt 17:00
Tromsø - KFUM Oslo 17:00
Viking - Rosenborg 17:00
Strömsgodset - Molde 19:15
OLANDA: EREDIVISIE
Sittard - Nijmegen 12:15
Sparta Rotterdam - Feyenoord 14:30
Zwolle - Utrecht 14:30
Breda - Alkmaar 16:45
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Libertad - Cerro Porteno 21:00
Guarani - General Caballero JLM 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Grau - AD Tarma 22:00
POLONIA: EKSTRAKLASA
Jagiellonia - Lechia 17:30
Lech - Widzew Lodz 17:30
Cracovia - Legia 20:15
Pogon Szczecin - Rakow 20:15
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Tondela - Estoril 16:30
Alverca - Benfica 19:00
Rio Ave - Braga 21:30
Santa Clara - Estrela 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Liberec - Plzen 15:00
Sigma Olomouc - Ostrava 17:30
Sparta Praga - Zlin 20:00
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Arges - Metaloglobus Bucharest 15:00
Botosani - Univ. Craiova 17:30
CFR Cluj - FCSB 20:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akron Togliatti - Baltika 12:30
Lok. Mosca - Samara 14:45
CSKA Mosca - Krasnodar 17:00
Dynamo Makhachkala - Din. Mosca 19:30
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Virtus - La Fiorita 17:30
SCOZIA: PREMIERSHIP
Rangers - Celtic 13:00
Dundee FC - Dundee Utd 15:00
Aberdeen - Falkirk 16:00
Hibernian - St. Mirren 16:00
SERBIA: SUPER LIGA
Novi Pazar - Stella Rossa 19:30
Napredak - IMT Novi Beograd 21:00
Radnicki 1923 - Radnicki Nis 21:00
Zeleznicar Pancevo - Sp. Subotica 21:00
SLOVACCHIA: NIKE LIGA
Ruzomberok - Zilina 17:00
Slovan Bratislava - Kosice 17:00
Trnava - Dun. Streda 19:00
SLOVENIA: PRVA LIGA
Mura - Primorje 15:00
Celje - Domzale 17:30
O. Ljubljana - Maribor 20:15
SPAGNA: LALIGA
Celta Vigo - Villarreal 17:00
Betis - Ath. Bilbao 19:00
Espanyol - Osasuna 19:30
Vallecano - Barcellona 21:30
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Burgos CF 17:00
Cadice - Albacete 17:00
Las Palmas - Malaga 19:30
Granada - Mirandes 21:30
SUD COREA: K LEAGUE 1
Daejeon - Gimcheon Sangmu 0-0 (*)
Gangwon - Pohang 0-0 (*)
Seoul - Anyang 0-1 (*)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Chippa United - Orlando 15:00
Marumo Gallants - Polokwane 15:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm - Sirius 14:00
Malmo FF - Degerfors 14:00
Norrkoping - Djurgarden 14:00
GAIS - Hacken 16:30
Hammarby - Öster 16:30
SVEZIA: SUPERETTAN
Umeå - Oddevold 13:00
Brage - Trelleborg 15:00
Utsikten - Orgryte 17:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - St. Gallen 14:00
Servette - Luzern 16:30
Young Boys - Lugano 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Basaksehir - Eyupspor 18:00
Genclerbirligi - Fenerbahce 18:00
Alanyaspor - Besiktas 20:30
Trabzonspor - Samsunspor 20:30
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy - Veres-Rivne 0-1 (*)
Dyn. Kyiv - Polissya Zhytomyr 14:30
Shakhtar - Oleksandriya 17:00
UNGHERIA: NB I.
Győr - Nyiregyhaza 17:30
Debrecen - Ferencvaros 20:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Plaza Colonia - Montevideo City 15:30
Danubio - Miramar 18:00
Juventud - Cerro CA 20:30
Racing Montevideo - Penarol 23:00
USA: MLS
Cincinnati - Philadelphia Union 0-1 (Finale)
New England Revolution - Charlotte 1-2 (Finale)
New York City - DC United 1-2 (Finale)
New York Red Bulls - Columbus Crew 0-0 (Finale)
Toronto FC - CF Montreal 1-1 (Finale)
Austin FC - San Jose Earthquakes 3-1 (Finale)
Minnesota - Portland Timbers 1-1 (Finale)
Nashville SC - Atlanta Utd 0-1 (Finale)
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 4-2 (Finale)
St. Louis City - Houston Dynamo 2-3 (Finale)
USA: USL CHAMPIONSHIP
Detroit - San Antonio 1-1 (Finale)
Indy Eleven - Louisville City 1-3 (Finale)
Loudoun - Miami FC 3-1 (Finale)
Rhode Island - Charleston 1-0 (Finale)
North Carolina - Hartford Athletic 2-3 (Finale)
Tampa Bay - Pittsburgh 2-1 (Finale)
Colorado Springs - FC Tulsa 2-0 (Finale)
New Mexico - Sacramento Republic 0-2 (Finale)
Oakland Roots - Monterey Bay 1-0 (Finale)
Orange County SC - Birmingham 4-4 (Finale)