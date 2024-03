Correggese – La Pieve Nonantola 3-0: cronaca e risultato finale

CORREGGIO – Non si ferma la marcia della Correggese che nella sfida casalinga contro La Pieve Nonantola si impone per 3 a 0 grazie alle reti di Leonardi, Luppi e Cappelluzzo, agganciando al secondo posto il Terre di Castelli seppur con una partita in più.

Cronaca della partita

Correggese subito incisiva fin dai primi minuti con Leonardi che viene atterrato in area di rigore dopo nemmeno un minuto di gioco ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il fallo, ma i biancorossi passano comunque dopo appena dieci minuti di partita con Simoncelli che trova Leonardi sul secondo palo libero di insaccare di testa. I biancorossi continuano a premere sull’acceleratore e creano tantissime occasioni. Simoncelli ruba palla all’ultimo difensore, ma all’ultimo istante il portiere ospite riesce ad anticipare il capitano biancorosso, poi è Leonardi che da pochi passi su assist di Galletti non riesce a trovare la porta. Il raddoppio arriva con Luppi sugli sviluppi di un calcio d’angolo con l’attaccante di casa che è il più rapido ad arrivare sul pallone dopo un batti e ribatti in area. Correggese che nell’ultima parte della prima frazione di gioco sciupa altre due clamorose occasioni, prima con Leonardi che a tu per tu con il portiere ospite si fa respingere il tiro e poco prima dell’intervallo è Vaccari che dall’interno dell’area piccola calcia sul primo palo con l’estremo difensore che gli dice di no. La ripresa si apre con gli ospiti che provano subito a rendersi pericolosi con una percussione centrale di Cheli con Raccichini che in due tempi controlla la sfera, mentre la Correggese risponde poco dopo con Simoncelli che scatta sul filo del fuorigioco, ma ancora una volta il portiere ospite si oppone di piede deviando in corner. Con il passare dei minuti i padroni di casa controllano il ritmo della partita senza concedere nulla agli avversari, che faticano a farsi vedere dalle parti di Raccichini. La Correggese chiude poi i conti con Cappelluzzo al secondo minuto di recupero dopo che nell’azione precedente il direttore di gara annulla un gol ai modenesi per fuorigioco. L’attaccante biancorosso si libera in area di rigore e mette in rete fissando il risultato sul definitivo 3 a 0.

Tabellino

CORREGGESE – LA PIEVE NONANTOLA 3-0

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (38’ st Ughetti), Galli (33’ st Vezzani), Bertozzini (27’ st Gigli) Benedetti, Simoncelli, Galletti, Vaccari, Luppi (35’ st Solinas), Leonardi (22’ st Cappelluzzo). A disposizione: Vioni, Colombo, Truzzi, Staiti. Allenatore: Claudio Gallicchio.

LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu (29’ st Belfakir), Gobbi, Barbati, Quitadamo, Lupusor, Cheli, Erihioui, Diallo (38’ st Bojardi). A disposizione: Fiorito, Boriani, Coscarella, Pederzani, Rizzi, Bevini, Canalini. Allenatore: Flavio Mazzini.

Reti: 11’ pt Leonardi, 30’ pt Luppi, 47’ st Cappelluzzo.

Arbitro: Edoardo Cristofori di Finale Emilia (Dalsasso – Colangelo).

Note: espulso l’allenatore de La Pieve Nonantola Mazzini per proteste. Ammoniti: Diallo, Erihioui (N). Angoli: 5 / 2. Recupero: 1’pt / 3’ st.

I RISULTATI DELLA 27^ GIORNATA DEL GIRONE A

Agazzanese – Nibbiano & Valtidone (07.03.2024)

Bagnolese – Fidentina 1-2

Cittadella Vis Modena – Virtus Castelfranco 1-0

Colorno – Rolo 2-1

Correggese – La Pieve Nonantola 3-0

Fabbrico – Brescello Piccardo 0-0

Faro – Real Formigine 3-3

Salsomaggiore – Montecchio 4-1

Terre di Castelli – Calcio Zola (rinviata)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Cittadella 65, Terre di Castelli* 56, Correggese 56, Nibbiano & Valtidone* 49, Virtus Castelfranco 45, Brescello Piccardo 40, Colorno 40, Agazzanese 39, Real Formigine 39, Fabbrico 36, Rolo 34, Salsomaggiore 33, Montecchio 29, Calcio Zola 28, La Pieve Nonantola 26, Fidentina 25, Faro Coop 21, Bagnolese 8.