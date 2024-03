Nella guida tv del 7 marzo 2024 le gare di andata degli ottavi di finale della Europa League e della Conference League saranno trasmesse sui canali Sky e DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 7 marzo ci sono le gare di andata degli ottavi di finali della Europa League. Occhi puntati sulla sfida della Roma contro il Brighton. La Roma si era classificata seconda nel Gruppo G di Europa League, dietro lo Slavia Praga. É stata così costretta ad affrontare i playoff dove ha eliminato il Feyenoord (1-1 all’andata e 2-1 al ritorno dopo i calci di rigore). In campionato i giallorossi, dopo il successo per 1- contro il Monza, sono quinti con 44 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantanove gol fatti e trentuno subiti. Il Brighton di De Zerbi aveva vinto il Girone B davanti al Marsiglia. In Premier League é nono a quota 39, con un percorso di dieci partite vinte, nove pareggiate e otto perse, quarantanove reti realizzate e quarantaquattro incassate.

In campo anche il Milan che affronterà a San Siro lo Slavia Praga. Il Milan é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Gruppo F alle spalle di Dortmund e PSG. Per arrivare a questa fase della competizione ha dovuto affrontare i playoff, dove ha eliminato i francesi del Rennes (3-0 all’andata e 3-2 al ritorno). In campionato i rossoneri, dopo aver battuto la Lazio grazie al gol di Okafor, sono terzi, a -1 dalla Juventus, con 55 punti, frutto di diciassette vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentadue subiti. Lo Slavia Praga era arrivato primo nel Gruppo G davanti alla Roma. É secondo nel massimo campionato ceco, con quattro lunghezze di distanza dalla capolista Sparta Praga.

In Conference League la Fiorentina riceverà farà visita al Maccabi Haifa. Il Maccabi é stato retrocesso dall’Europa League, essendo arrivato terzo nel Gruppo F, alle spalle di Villarreal e Rennes. Pertanto. ha dovuto disputare i playoff, dove ha eliminato il Gent. eliminando il Gent. I viola, invece, hanno vinto il Gruppo F davanti, nell’ordine, a Ferencvaros, Genk e Cukaricki. In campionato la squadra di italiano viene dal pari esterno a reti bianche contro il Torino. É ottava con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, trentanove gol fatti e trenta subiti. Il Maccabi é secondo nel massimo campionato israeliano, auna lunghezza dalla capolista, che é il Tel Aviv.

Calcio in tv oggi 7 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

River Plate-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Botafogo-Bragantino (Copa Libertadores) – MOLA

Trinidense-Colo Colo (Copa Libertadores) – MOLA

Deportivo Cuenca-Delfin (Copa Sudamericana) – MOLA

Guaraní-Sportivo Luqueno (Copa Sudamericana) – MOLA

Montevideo Wanderers-Danubio (Copa Sudamericana) – MOLA

03.00

Alianza Petrolera-America Cali (Copa Sudamericana) – MOLA

18.00

Al Nassr-Al Raed (Saudi League) – SOLOCALCIO

18.30

Latina-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Monterosi-Sorrento (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.45

Zona Gol Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Roma-Brighton (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Sparta Praga-Liverpool (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

Qarabag-Bayer Leverkusen (Europa League) – DAZN

20.30

Potenza-Benevento (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 256)

20.45

Casertana-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

Zona Gol Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Milan-Slavia Praga (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Maccabi Haifa-Fiorentina (Conference League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

Benfica-Rangers (Europa League) – DAZN

Marsiglia-Villarreal (Europa League) – DAZN

Friburgo-West Ham (Europa League) – DAZN

23.00

Lanus-Rosario Central (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Racing Montevideo-Cerro Largo (Copa Sudamericana) – MOLA

Rayo Zuliano-Deportivo La Guaira (Copa Sudamericana) – MOLA

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale