Le partite di oggi, giovedì 7 marzo 2024: Roma e Milan in Europa League

Dopo la due giorni di Champions, prosegue la settimana europea con l’Europa League e la Conference League. Si disputano, quest’oggi giovedì 7 marzo, gli ottavi di finale di andata della seconda e terza manifestazione europea per importanza, con Milan e Roma e Fiorentina chiamate ad affrontare, nell’ordine, Brighton, Slavia Praga e Maccabi Haifa per passare il turno ed accedere così agli ottavi di finale dei rispettivi tornei. Daremo maggior spazio a questi incontri e una breve rassegna sugli altri incontri di queste due competizioni. Ricordiamo, inoltre, che si conclude il turno infrasettimanale di Serie C.

Entriamo nel dettaglio di questa giornata, partendo dall’Europa League e dai match in programma che vedono coinvolte le uniche due italiane in gara. Alle 18.45 si gioca Roma–Brighton, alle 21 invece Milan–Slavia Praga. In entrambi i casi non sarà una partita decisiva: i 90′ che si giocheranno saranno per metà determinanti in vista della sfida di ritorno della prossima settimana.

Gli inglesi si sono guadagnati l’accesso a questo turno, chiudendo in testa il Girone B davanti a Marsiglia, Ajax ed AEK Atene. I giallorossi, invece, approdati agli ottavi dopo aver eliminato il Feyenoord nei play off ((1-1 in Olanda, vittoria ai rigori all’Olimpico), sono stati rimessi in sesto dalla cura De Rossi, pronto a confrontarsi questa sera con il suo amico e connazionale De Zerbi. Da quando è giunto sulla panchina dei capitolini lo scorso gennaio sono arrivati solo successi, 8, ad eccezione di un pareggio e di un k.o con l’Inter in campionato. Le squadre inglesi rimangono, però, clienti ostiche per le italiane e la partita di oggi potrebbe, inoltre, avere un peso non indifferente sulla classifica del ranking UEFA e sull’ottenimento del quinto posto Champions in Serie A. Solito 11 per De Rossi, che dovrebbe rilanciare Svilar tra i pali. In difesa la coppia Mancini-N’Dicka. Sulla fascia sinistra torna Spinazzola, mentre a destra tocca a Celik. De Zerbi in attacco si affida a Ferguson. Assenti per infortuni Mitoma e Joao Pedro, miglior marcatore degli inglesi con 19 gol in tutte le competizioni. In difesa scalda i motori l’ex Fiorentina, Igor.

Venendo all’altro match sopracitato, la squadra di Pioli riprende il suo cammino europeo, dopo il passaggio col Rennes nel doppio confronto dei play off (vittoria per 3-0 a San Siro e sconfitta per 2-3 al ritorno che non ha compromesso la qualificazione) e il successo con polemiche nell’ultima di Serie A con la Lazio. Di fronte c’è lo Slavia Praga, che nel weekend ha pareggiato nel derby cittadino con lo Sparta, una delle sorprese continentali di questa annata. I cechi nella fase a gironi della manifestazione hanno vinto il Gruppo G proprio davanti alla Roma. Si tratta di un accoppiamento da non sottovalutare assolutamente, nonostante i favori iniziali del pronostico. Gara dunque da non sbagliare tra le mura amiche per i rossoneri, onde evitare di giocarsi la qualificazione ad armi pari in trasferta. Mister Pioli rilancia dal primo minuto Reijnders. Difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. In avanti Giroud dall’inizio. Dall’altro lato il tecnico Trpisovsky potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Wallem e Schranz ad agire alle spalle dell’unica punta Jurecka.

In Conference League prosegue l’avventura della Fiorentina, che alle 21 incrocerà in trasferta il Maccabi Haifa, nella gara valida per gli ottavi di finale di andata della manifestazione. Dopo aver brillantemente centrato il primo posto nel gruppo F, mettendosi alle spalle nell’ordine Ferencvaros, Genk e Cukaricki, i viola si trovano di fronte gli israeliani, che hanno avuto la meglio ai play off sul Gent. La squadra di Italiano, finalista nell’ultima edizione, è però ampiamente favorita per il passaggio del turno, anche alla luce della leggera ripresa negli ultimi tre turni di campionato. Occhio, tuttavia, a non sottostimare il fattore campo, dal momento che quest’oggi i toscani saranno ospitati sul campo neutro di Budapest, a causa della difficile situazione geopolitica in Medio Oriente. Non è quindi nemmeno da escludersi l’ipotesi che, per reciprocità, la sfida di ritorno, in programma al Franchi, possa disputarsi anch’essa porte chiuse. Mister Italiano orientato a confermare Terracciano tra i pali. Davanti a lui pronti Milenkovic e Ranieri, e attenzione alle corsie laterali, dove Faraoni e Parisi dovrebbero rilevare il posto di Kayode e Biraghi. Da decidere poi l’assetto offensivo: probabile l’impiego di Beltran arretrato a fare da supporto a Belotti. Il tecnico degli israeliani Dego potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto in campionato: in avanti spazio a Kinda e Pierrot, con Dahan che dalla panchina potrebbe essere la prima soluzione per una staffetta nel secondo tempo.

Passando al resto delle partite internazionali in agenda questa giornata, ci concentriamo sulle due competizioni europee, iniziando dall’EL, che offre altre 5 sfide oltre alle due analizzate. Tra gli incontri più rilevanti spiccano Sparta Praga-Liverpool alle ore 18.45 e Olympique Marsiglia-Villarreal alle 21. Esaminando brevemente la prima sfida, i Reds hanno evitato i playoff ad eliminazione diretta grazie al primo posto nel Gruppo E, mentre i cechi hanno compiuto un’incredibile ed inaspettata rimonta contro il ben più quotato Galatasaray, retrocesso dalla Champions League. Nell’altra gara menzionata, invece, la formazione francese del neo tecnico Gasset, che ha rilevato due settimane fa il posto dell’esonerato Gattuso, si è assicurato il passaggio del turno agli ottavi di Europa League nel playoff, imponendosi sullo Shakhtar Donetsk. Gli spagnoli, invece, arrivano a questo appuntamento dopo aver dominato il Gruppo F. Negli altri incontri in agenda troviamo Benfica-rangers, Friburgo-West Ham, fischio d’inizio alle ore 21, e Qarabag-Bayer Leverkusen alle 18.45. 8 gare, oltre a quella della Fiorentina, vanno in scena però anche in Conference League. Tra le 18.45 e le 21 vanno in scena Ajax-Aston Villa, Molde-Club Brugge, Olympiakos-Maccabi Tel Aviv, Sturm Graz-Lilla, Dinamo Zagabria-PAOK Salonicco,Royale Union SG-Fenerbahce e Servette-Viktoria Plzen.

Spostandoci in Italia, per concludere la rassegna, segnaliamo che in Serie C si disputano le ultime 4 sfide del girone C, volte a completare il turno infrasettimanale della terza serie italiana, iniziato nella giornata di martedì. Per la 30esima giornata in risalto Latina-Juve Stabia, partita da cui le vespe, dopo la vittoria nel derby con la Casertana, vogliono ottenere bottino pieno per consolidare l’obiettivo promozione e confermare la propria leadership incontrastata. Proprio la Casertana, reduce come detto dalla sconfitta di Castellammare, punta al ritorno al successo contro l’Audace Cerignola, compagine in salute che nelle ultime nove trasferte ha perso una sola volta sul campo proprio della capolista. A chiudere il tutto Monterosi Tuscia-Sorrento e Potenza-Benevento.

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab – Al Feiha 15:00

Damac – Al Wehda 15:00

Al Nassr FC – Al-Raed 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman – Banfield 01:30

River Plate – Ind. Rivadavia 01:30

Dep. Riestra – Talleres Cordoba 21:00

Lanus – Central Cordoba 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – Ararat-Armenia 12:00

Noah – Ararat 15:00

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Central Coast Mariners (Aus) – Odisha FC (Ind) 09:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Real Brasilia – Atletico GO 00:00

Villa Nova MG – Operario 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bogota – Once Caldas 00:00

Santa Fe – Boca Juniors 02:00

Tigres – U. Magdalena 21:30

Barranquilla – Huila 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC – ZED 18:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Ajax – Aston Villa 18:45

Molde – Club Brugge 18:45

Olympiakos – M. Tel Aviv 18:45

Sturm Graz – Lilla 18:45

Din. Zagabria – PAOK 21:00

M. Haifa – Fiorentina 21:00

Royale Union SG – Fenerbahce 21:00

Servette – Plzen 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Qarabag – Leverkusen 18:45

Roma – Brighton 18:45

Sparta Praga – Liverpool 18:45

Benfica – Rangers 21:00

Friburgo – West Ham 21:00

Marsiglia – Villarreal 21:00

Milan – Slavia Praga 21:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Cavalier 01:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Juve Stabia 18:30

Monterosi Tuscia – Sorrento 18:30

Potenza – Benevento 20:30

Casertana – Audace Cerignola 20:45

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Correcaminos – Tepatitlan de Morelos 02:05

Dorados – Atl. Morelia 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

New England Revolution – Alajuelense 00:00

Houston Dynamo – Columbus Crew 02:00

Guadalajara – Club America 04:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cusco – Alianza Atl. 21:00

SERBIA SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Javor 14:00

Napredak – TSC 16:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Botafogo RJ (Bra) – Bragantino (Bra) 01:30

Sportivo Trinidense (Par) – Colo Colo (Chi) 01:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – QUALIFICAZIONE

Dep. Cuenca (Ecu) – Delfin (Ecu) 01:30

Guarani (Par) – Sp. Luqueno (Par) 01:30

Wanderers (Uru) – Danubio (Uru) 01:30

Alianza (Col) – America De Cali (Col) 03:00

Racing Montevideo (Uru) – Cerro Largo (Uru) 23:00

Rayo Zuliano (Ven) – La Guaira (Ven) 23:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zorya – Minaj 14:30

Veres-Rivne – Dyn. Kyiv 17:00