Cosenza – Ternana 3-1: cronaca diretta live e risultato finale

La partita Cosenza – Ternana del 27 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie B

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: COSENZA CALCIO-TERNANA 3-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui Cosenza Calcio – Ternana. Le squadre lasciano il campo di gioco. Risultato finale 3 a 1. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo di seguire la nostra sezione dedicata alle dirette per non perdere le prossime cronache in tempo reale

90′ Occasione fallita per Ternana su penalty, non cambia il risultato

89′ Finisce la gara di Gabriele Gori che lascia il rettangolo di gioco

89′ Buttato nella mischia Luca Pandolfi

78′ Luca Palmiero lascia il terreno di gioco

78′ Dalla panchina si alza Alberto Gerbo che fa il suo ingresso

78′ Lascia il campo Anthony Partipilo per Ternana

78′ Spazio a Diego Peralta, nuova mossa per l’allenatore

78′ Finisce qui la partita di Luca Bittante che lascia il campo

78′ Angelo Corsi fa il suo ingresso in campo

72′ Gli fa spazio Stefano Pettinari per Ternana

72′ Alfredo Donnarumma fa il suo ingresso in campo

67′ Sanzionato con il giallo Djavan Anderson, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

64′ Attenzione! Rete di Vincenzo Millico bravo a realizzare, assist di Gabriele Gori! Adesso siamo sul risultato di 3 a 1

61′ Lascia il campo Giuseppe Caso per Cosenza Calcio

61′ Sul terreno di gioco per Cosenza Calcio Vincenzo Millico

61′ Abbandona il terreno di gioco Aldo Florenzi per Cosenza Calcio

61′ L’allenatore inserisce Cosenza Calcio Djavan Anderson in campo

60′ Finisce qui la partita di Luca Ghiringhelli che lascia il campo

60′ Dalla panchina si alza César Falletti che fa il suo ingresso

60′ Abbandona il campo Aniello Salzano per Ternana

60′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Marino Defendi

59′ Esce dal campo Fabrizio Paghera per Ternana

59′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Antonio Palumbo

46′ L’arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match

PRIMO TEMPO

45′ E’ tutto per la prima frazione di gioco tra Cosenza Calcio e Ternana. L’arbitro ha fischiato la fine

23′ Simone Mazzocchi in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 1

9′ Arriva la rete per Cosenza Calcio con Gabriele Gori, assist di Marco Carraro! Questo il nuovo risultato 2 a 0 tra le due squadre

3′ Cambia il risultato, autorete di Luca Ghiringhelli!

1′ L’arbitro da inizio alla partita!

Cosenza Calcio – Ternana in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme

Tabellino

COSENZA CALCIO: Mauro Vigorito; Michele Rigione, Andrea Tiritiello, Roberto Pirrello, Luca Bittante (dal 33′ st Angelo Corsi), Marco Carraro, Luca Palmiero (dal 33′ st Alberto Gerbo), Aldo Florenzi (dal 16′ st Djavan Anderson), Gabriele Gori (dal 44′ st Luca Pandolfi), Giuseppe Caso (dal 16′ st Vincenzo Millico), Mario Šitum. A disposizione: Umberto Saracco, Kristjan Matoševič, Sanasi Sy, Alessandro Minelli, Michael Venturi, Andrea Vallocchia, Julian Kristoffersen. Allenatore: Marco Zaffaroni.

TERNANA: Antony Iannarilli; Marco Capuano, Luca Ghiringhelli (dal 15′ st César Falletti), Matija Boben, Mattia Proietti, Fabrizio Paghera (dal 14′ st Antonio Palumbo), Aniello Salzano (dal 15′ st Marino Defendi), Bruno Martella, Simone Mazzocchi, Anthony Partipilo (dal 33′ st Diego Peralta), Stefano Pettinari (dal 27′ st Alfredo Donnarumma). A disposizione: Titas Krapikas, Alessandro Celli, Ivan Kontek, Frederik Sørensen, Salim Diakite, Federico Furlan, Davide Agazzi. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reti: al 3′ pt Luca Ghiringhelli (Autogol), al 9′ pt Gabriele Gori, al 23′ pt Simone Mazzocchi, al 19′ st Vincenzo Millico.

Ammonizioni: al 22′ st Djavan Anderson (COS).

La presentazione del match

COSENZA – Mercoledì 27 ottobre, alle ore 18, allo Stadio “San Vito-Marulla”, andrà in scena Cosenza – Ternana, anticipo della decima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, che si gioca in turno infrasettimanale. I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 3-0 contro il Benevento e in classifica sono tredicesimi con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte; 8 gol fatti e 13 subiti. Gli ospiti, invece, nel turno precedente, hanno perso in casa per 2-4 contro l’Empoli e sono decimi in classifica, a pari merito con Monza e Cittadella, a quota 13 con un percorso di 4 partite vinte, una pareggiata e 4 perse; 16 reti realizzate, 14 incassate. A dirigere il match sarà Ghersini di Genova.

QUI COSENZA – Zaffaroni dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 3-5-2 con Vigorito in porta e difesa composta da Tiritiello, Bittante e Pirrello. In cabina di regia Palmiero con Carraro e Evango; sulle fasce Sirum e Corsi. Davanti Gori e Caso.

QUI TERNANA – Lucarelli dovrebbe optare per il modulo 4-3-3 con Iannarilli tra i pali e retroguardia formata al centro da Sorensen e Capuano e sulle fasce da Defendi e Martella. In mezzo al campo Agazzi, Kontek e Paghera. Tridente offensivo formato da Partipilo, Donnarumma, Furlan.

Le probabili formazioni di Cosenza – Ternana

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Bittante, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Eyango, Corsi; Gori, Caso. Allenatore: Zaffaroni

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Kontek, Paghera; Partipilo, Donnarumma, Furlan. Allenatore: Lucarelli

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cosenza – Ternana, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Cosenza – Ternana in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.